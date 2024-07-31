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В Мичуринске проводят ряд мероприятий в честь Дня ВДВ
Вчера, 13:26
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День Воздушно – десантных войск ежегодно отмечается в России 2 августа. Этот праздник символизирует мужество, патриотизм и героизм военнослужащих-десантников. Воздушно-десантные войска играют ключевую роль в различных военных операциях, они стали символом боевой мощи и высокого профессионализма.
В этот значимый для нашей страны день Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» совместно с администрациями г. Мичуринска и Мичуринского МО проводит ряд мероприятий (12+).
Краткий план проведения дня ВДВ.
09.00. – 10.00. – автопробег (Тамбовская 254 – Интернациональная, Липецкое шоссе – Громушка – Гоголевская (мемориал погибшим воинам).
10.00. – 11.00. – торжественная часть, награждение ветеранов, панихида, возложение цветов, показательные выступления ВПЦ им. Рогожкина.
Правление Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» приглашает ветеранов боевых действий и всех неравнодушных жителей принять участие в праздновании дня ВДВ.
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