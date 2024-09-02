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«ТОСК» заключил договор факторинга со Сбером
СберФакторинг и Тамбовская областная сбытовая компания заключили договор, направленный на оптимизацию расчётов с поставщиками ресурсов и повышение надёжности электроснабжения потребителей. В рамках этого договора уже началась реализация проекта по финансированию закупок электроэнергии.
Соглашение позволяет сбытовой компании оперативно приобретать электроэнергию для своих клиентов на оптовом рынке, используя факторинг как инструмент для снижения дебиторской задолженности. Этот механизм предполагает, что СберФакторинг предоставляет финансирование на покупку электроэнергии с отсрочкой платежа, что позволяет компании улучшить свою финансовую устойчивость и упростить расчёты с поставщиками.
Управляющий Тамбовским отделением Сбера Алексей Зезюлин подчеркнул, что факторинг является эффективным инструментом, помогающим производителям и поставщикам избегать кассовых разрывов и пополнять оборотные средства.
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