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» » Владелец затонувшего парома в Тамбовской области предстанет перед судом за незаконную переправу

Владелец затонувшего парома в Тамбовской области предстанет перед судом за незаконную переправу

Сегодня, 11:52
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Владелец дачного парома, который затонул в Тамбовской области, будет привлечён к суду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Инцидент произошёл 16 июня, когда группа молодых людей, включая четырёх несовершеннолетних, переправлялась на пароме вместе с мотоциклами. Паром затонул в глубоком месте, на борту не было спасательных средств, однако, к счастью, никто не пострадал.

В ходе следствия было установлено, что владелец парома осуществлял незаконную перевозку пассажиров за деньги. Плавсредство не было зарегистрировано и не соответствовало требованиям безопасности. В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело передано в суд.

Владельцу парома грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо доход за период до двух лет, обязательные работы на срок до 360 часов, ограничение свободы до двух лет, или же принудительные работы либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее этот паром активно использовался дачниками для переправы через реку, однако после инцидента доступ к дачным участкам оказался затруднён. Областные власти пообещали решить проблему с организацией безопасной переправы. На некоторое время был выделен небольшой катер, который вскоре вышел из строя из-за поломки.
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