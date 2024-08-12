Катер, перевозивший дачников через Цну в районе ТЭЦ, сломался Комментариев: 0



Тем не менее, многие садоводы продолжают приходить к берегу в надежде попасть на другую сторону реки, но с разочарованием обнаруживают, что катер уже несколько дней стоит без движения, а никаких официальных уведомлений или предупреждений от администрации не поступало.



Ранее власти Тамбова обещали организовать переправу для дачников к участкам в Липунцах, и катер действительно начал выполнять рейсы через реку, пока не сломался в минувшие выходные.



Проблемы с переправой начались еще в июне, когда затонул паром, который ранее перевозил дачников через Цну. Как выяснилось, переправа была нелегальной, и на 55-летнего мужчину, управлявшего паромом, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



Мужчина годами незаконно эксплуатировал незарегистрированный понтон, взимая с дачников по 15 рублей за рейс. После того, как паром затонул, садоводы были вынуждены несколько недель добираться до своих участков вплавь. Жители Тамбова вновь столкнулись с проблемой доступа к своим дачным участкам в районе ТЭЦ. Прогулочный катер, предоставленный городскими властями для организации дачных рейсов, вышел из строя и перестал выполнять перевозки. Как сообщили редакции «ПроТамбова» в администрации города, судно прекратило работу из-за поломки, однако необходимая деталь уже заказана, и катер планируют починить к концу текущей недели.Тем не менее, многие садоводы продолжают приходить к берегу в надежде попасть на другую сторону реки, но с разочарованием обнаруживают, что катер уже несколько дней стоит без движения, а никаких официальных уведомлений или предупреждений от администрации не поступало.Ранее власти Тамбова обещали организовать переправу для дачников к участкам в Липунцах, и катер действительно начал выполнять рейсы через реку, пока не сломался в минувшие выходные.Проблемы с переправой начались еще в июне, когда затонул паром, который ранее перевозил дачников через Цну. Как выяснилось, переправа была нелегальной, и на 55-летнего мужчину, управлявшего паромом, было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Мужчина годами незаконно эксплуатировал незарегистрированный понтон, взимая с дачников по 15 рублей за рейс. После того, как паром затонул, садоводы были вынуждены несколько недель добираться до своих участков вплавь.



