|
Вчера на Цне загорелся катер с шестью пассажирами
Сегодня, 09:17
Комментариев: 0
Версия для печати
Вчера на канале реки Цны в границах города Тамбова произошло ЧП - загорелась моторная лодка. В этот момент в катере находилось шесть человек, в том числе ребенок. Людей из пылающей лодки удалось спасти, пересадив их в другую лодку.
«Все пассажиры горящей лодки были спасены местными жителями и доставлены на берег», - заявили в управлении МЧС по Тамбовской области.
В результате пожара лодка выгорела полностью.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.