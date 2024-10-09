Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Бывшего директора «Первомайскхиммаш» планируют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам на 279,6 млн рублей

В Тамбове ушёл из жизни известный архитектор и преподаватель Александр Куликов

В Тамбове отметили 155-летие Махатмы Ганди памятным вечером в Краеведческом музее

Благоустройство Пионерского парка в Тамбове: работы не завершены, несмотря на продление сроков

Суд приговорил троих мужчин к лишению свободы за похищение девушки в Тамбовской области

Состоялась областная военно–спортивная игра «В зоне повышенного внимания»

В области почтили память Героя Советского Союза Зои Космодемьянской

Жители Тамбова требуют решения многолетних проблем с капитальным ремонтом и зеленой зоной возле дома на Чичканова, 131

Парень из Мичуринского муниципального округа спас женщину при пожаре

Военного священника из Мичуринского округа наградили орденом Мужества

В Мичуринске прошел День ВДВ

Суд национализировал активы «Амбер Талвис» в р.п. Новая Ляда

» » Ограничения движения в Тамбове: 12 и 13 октября закроют несколько улиц из-за Большой осенней ярмарки

Ограничения движения в Тамбове: 12 и 13 октября закроют несколько улиц из-за Большой осенней ярмарки

Сегодня, 13:42
Комментариев: 0
Версия для печати
Ограничения движения в Тамбове: 12 и 13 октября закроют несколько улиц из-за Большой осенней ярмаркиВ предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Тамбове на нескольких улицах будет запрещено движение транспорта в связи с проведением Большой осенней ярмарки (0+) на площади у ледового дворца спорта «Кристалл». Об этом сообщила городская администрация.

С 19:00 11 октября и до окончания мероприятия 13 октября для движения будут закрыты:

- улица Куйбышева (на участке от Советской до Мичуринской),
- улица Пензенская (на участке от Советской до Карла Маркса).

Ограничения не коснутся автомобилей участников ярмарки и жителей близлежащих домов. Также в указанные дни будет запрещена парковка на нечетной стороне улицы Советской (на участке от Куйбышева до Пензенской).

Горожан просят учитывать изменения в организации движения и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты.

Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

21 мая в Тамбове вводится целый ряд ограничений движения транспорта

Ограничение движения в Тамбове в День города

Перекрытие движения в Тамбове на Покровскую ярмарку

Перекрытие движения в Тамбове 9 мая

15 сентября вводится ряд ограничений на движение транспорта

14 сентября в Тамбове перекроют движение



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Ограничения движения в Тамбове: 12 и 13 октября закроют несколько улиц из-за Большой осенней ярмарки

Сегодня, 13:42
0
В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Тамбове на нескольких улицах будет запрещено движение транспорта в связи с проведением Большой осенней ярмарки на площади у ледового дворца спорта «Кристалл». Об этом сообщила городская администрация.

РСХБ в Тамбове выступил на форуме «Женщины АПК»

Сегодня, 13:40
0
На площадке Тамбовского государственного технического университета состоялся II Форум женщин АПК Тамбовской области. Мероприятие уже второй год объединяет успешных женщин, занятых в агропромышленном комплексе. Россельхозбанк организовал на площадке форума собственный стенд для взаимодействия с

В отношении должностных лиц ООО «Юридический партнёр» возбуждено уголовное дело

Сегодня, 13:31
0
Практикующий юрист Артём Александров поделился важным случаем, связанным с защитой прав потребителей, в котором фигурировала компания ООО «Юридический партнёр». Прокуратура недавно дала ответ по делу, которое затрагивает массовые жалобы на навязывание «независимых гарантий» при покупке автомобилей.

Рекультивация свалки в Жердевке завершена досрочно: объект принят Министерством экологии

Сегодня, 13:24
0
Региональное Министерство экологии сообщило о досрочном завершении рекультивации свалки в городе Жердевка. Работы проводились в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Первоначально завершение проекта планировалось к концу ноября, однако подрядчик справился на месяц

В Мичуринске состоялась встреча школьников с ветеранами боевых действий в Афганистане

Вчера, 18:38
0
В комнате «Боевой Славы» МБОУ СОШ №1 прошла встреча учащихся 6-го класса с ветеранами боевых действий в Афганистане — подполковником, кавалером ордена Красной Звезды Виктором Борисовичем Шохиным и воином-десантником Сергеем Алексеевичем Воробьевым.

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам до 22%

Вчера, 14:32
0
10 октября 2024 года Россельхозбанк увеличил процентные ставки по краткосрочным вкладам.

Бывшего директора «Первомайскхиммаш» планируют привлечь к субсидиарной ответственности по долгам на 279,6 млн рублей

Вчера, 11:56
0
Бывший генеральный директор крупного производителя оборудования для химической промышленности ООО «Первомайскхиммаш» Вячеслав Чуканов может быть привлечён к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на сумму 279,6 млн рублей. Об этом сообщил арбитражный управляющий компании Олег Кириллов.

Владелец затонувшего парома в Тамбовской области предстанет перед судом за незаконную переправу

Вчера, 11:52
0
Владелец дачного парома, который затонул в Тамбовской области, будет привлечён к суду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Инцидент произошёл 16 июня, когда группа молодых людей, включая четырёх несовершеннолетних, переправлялась на пароме вместе с мотоциклами.

Аэропорт «Тамбов» обслужил более 32 тысяч пассажиров с начала 2024 года

9 октября 2024
0
С начала 2024 года аэропорт «Тамбов» обслужил более 32 тысяч пассажиров, что превышает показатель пассажиропотока за весь прошлый год. В 2023 году услугами аэропорта воспользовались 31,5 тысячи человек, тогда как на данный момент этот показатель уже превзойдён.

Департамент охраны объектов культурного наследия подал иск к администрации Тамбова по делу о сохранении Дома Нарышкиных

9 октября 2024
0
Региональный департамент государственной охраны объектов культурного наследия подал иск в Арбитражный суд Тамбовской области с требованием к администрации города провести консервацию крыши и разработать проект по сохранению исторического здания, когда-то принадлежавшего Эммануилу и Александре

Гибель рыбы в пруду «Рогатый»: Росрыболовство провело обследование

9 октября 2024
0
26 сентября сотрудники Росрыболовства обследовали пруд «Рогатый», расположенный в полутора километрах от деревни Барановка в Токарёвском муниципальном округе Тамбовской области. Обследование было проведено после жалоб местных рыбаков на массовую гибель рыбы.

И.И. Волков вновь назначен помощником депутата Государственной Думы А.А. Полякова

8 октября 2024
0
Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков во второй раз был назначен помощником депутата Государственной Думы Андрея Александровича Полякова.

Отопительный сезон в Тамбове начнётся 10 октября: первыми тепло получат учреждения соцсферы

8 октября 2024
0
На общегородском совещании, которое прошло 8 октября, власти Тамбова обсудили сроки начала отопительного сезона. Глава администрации города Максим Косенков сообщил, что подача тепла начнётся уже в конце текущей недели — 10-11 октября. В первую очередь отопление будет запущено в учреждениях

Сквер Баратынского в Тамбове не благоустроят в установленные сроки: общественники недовольны задержкой

8 октября 2024
0
Региональное отделение Народного фронта сообщило о том, что благоустройство сквера Баратынского в Тамбове, расположенного в районе улиц Мичуринской, Карла Маркса и Пензенской, не будет завершено в установленные сроки. Работы начались в августе этого года в рамках регионального проекта «Дорога к

Особый противопожарный режим в Тамбовской области продлён до 1 ноября

8 октября 2024
0
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров объявил о продлении особого противопожарного режима в регионе до 1 ноября. На оперативном совещании он подчеркнул, что сухая и тёплая погода способствует распространению огня, и призвал жителей воздержаться от разведения костров и сжигания сухой

Прокуратура Тамбова взыскала 700 тысяч рублей в пользу пенсионерки, пострадавшей от мошенников

8 октября 2024
0
Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по жалобе 70-летней местной жительницы, которая стала жертвой мошенничества. В феврале 2024 года женщина перевела 700 тысяч рублей на счёт мошенника, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, ввёл её в заблуждение.

В Тамбове капитально отремонтируют школу № 22 имени Героя РФ Дениса Иванова

6 октября 2024
0
В Тамбове планируют провести капитальный ремонт средней школы № 22 имени Героя Российской Федерации Дениса Иванова, расположенной по адресу ул. Советская, 159. Начальная стоимость ремонтных работ составляет 122 миллиона рублей, выделенных из муниципального бюджета. Подрядчика и окончательную сумму

В Тамбове ушёл из жизни известный архитектор и преподаватель Александр Куликов

6 октября 2024
0
В возрасте 88 лет скончался заслуженный архитектор России и преподаватель Тамбовского государственного технического университета Александр Сергеевич Куликов. Об этом сообщили в пресс-службе ТГТУ.

Тамбовскому пожарно-спасательному центру вновь не удалось найти подрядчика для ремонта кровли

6 октября 2024
0
Тамбовскому областному пожарно-спасательному центру не удалось найти подрядчика для ремонта кровли здания на улице Советской, 66, где располагается казённое учреждение. Торги с начальной стоимостью более 6 миллионов рублей вновь не привлекли ни одной заявки. Это уже третья попытка найти подрядчика,

Врач-хирург предстанет перед судом в Тамбове по обвинению в причинении смерти по неосторожности 11-летнему ребёнку

6 октября 2024
0
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении врача-хирурга, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, в августе 2023 года в приемное отделение областной детской больницы Тамбова был доставлен 11-летний ребёнок,

В тамбовских школах прошёл День самоуправления: старшеклассники попробовали себя в роли учителей

5 октября 2024
0
В тамбовских школах прошёл День самоуправления, в рамках которого старшеклассники смогли примерить на себя роли педагогов. Это мероприятие позволяет учащимся старших классов не только проявить свои организаторские навыки, но и на практике ощутить труд учителя.
Copyrights © 2001-2023
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2023 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Св-во о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, Ленинград, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги