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В зоне СВО ранение получил бывший замглавы Тамбовской области Игорь Кулаков
Сегодня, 11:10
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Бывший заместитель губернатора Тамбовской области Игорь Кулаков получил ранение в зоне специальной военной операции, как сообщил его сын Святослав Кулаков.
«В момент штурма в блиндаж забежали семь человек. Отец находился ближе всего к входу, и был ранен осколочной гранатой, прикрыв собой остальных ребят. Осколками сильно ранило и посекло незащищенные части (ноги, руки). Части осколков вытаскивали из под глаз», — написал Святослав в соцсети «ВКонтакте», поблагодарив всех, кто помог собрать средства на амуницию для отца.
Игорь Кулаков занимал должность заместителя губернатора Тамбовской области с 2015 по 2018 год. В конце 2022 года его задержали сотрудники МВД по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело касалось программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 2017–2021 годов. Подрядчик ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО», по версии следствия, вместе с Кулаковым похитили более 119 млн рублей при строительстве котельных в Котовске. По делу также задержаны ещё три человека, один из которых скончался в СИЗО. Обвиняемые неоднократно жаловались на продолжительное содержание под стражей.
О том, что Игорь Кулаков заключил контракт на военную службу и вошёл в состав штурмового батальона, стало известно в конце сентября.
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