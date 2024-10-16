Арбитражный суд отказал Вячеславу Дрокову в восстановлении контроля над предприятием «Уваровохлеб» Комментариев: 0



Ответчиками по делу выступили ООО «Уваровохлеб», Владимир и Елена Пырковы, а также третьи лица — Галина Родина, Любовь Строкова, Дмитрий Путилин и Наталия Клячко.



Дроков обратился в суд в конце 2022 года с требованием восстановить за собой 79% долей компании номинальной стоимостью 62,87 тыс. рублей. Он также просил лишить Владимира и Елену Пырковых их долей в «Уваровохлебе» — 32% и 47,06% соответственно. По словам Дрокова, до его задержания в декабре 2006 года он владел контрольным пакетом акций предприятия. Однако, когда он вышел на свободу в декабре 2021 года, то обнаружил, что его доля была передана Пырковым, а компания реорганизована.



Суд установил, что передача долей произошла на основании договора купли-продажи от 20 февраля 2007 года. Интересы Дрокова представлял Дмитрий Путилин на основании доверенности, которая, как утверждал Дроков, была поддельной. Он заявил, что не подписывал этот документ и не намеревался продавать свои доли.



Ответчики, в свою очередь, утверждали, что деньги от продажи были переданы супруге Дрокова, Наталии Клячко, и его сыну. Суд установил, что Дроков мог узнать о нарушении своих прав ещё в 2007 году, и не нашёл оснований для восстановления пропущенного срока исковой давности. Арбитражный суд Тамбовской области отказал Вячеславу Дрокову, бывшему акционеру предприятия «Уваровохлеб», в признании недействительной сделки по продаже его долей и восстановлении корпоративного контроля над компанией. Основной причиной отказа стал пропуск срока исковой давности, как указано в материалах суда.Ответчиками по делу выступили ООО «Уваровохлеб», Владимир и Елена Пырковы, а также третьи лица — Галина Родина, Любовь Строкова, Дмитрий Путилин и Наталия Клячко.Дроков обратился в суд в конце 2022 года с требованием восстановить за собой 79% долей компании номинальной стоимостью 62,87 тыс. рублей. Он также просил лишить Владимира и Елену Пырковых их долей в «Уваровохлебе» — 32% и 47,06% соответственно. По словам Дрокова, до его задержания в декабре 2006 года он владел контрольным пакетом акций предприятия. Однако, когда он вышел на свободу в декабре 2021 года, то обнаружил, что его доля была передана Пырковым, а компания реорганизована.Суд установил, что передача долей произошла на основании договора купли-продажи от 20 февраля 2007 года. Интересы Дрокова представлял Дмитрий Путилин на основании доверенности, которая, как утверждал Дроков, была поддельной. Он заявил, что не подписывал этот документ и не намеревался продавать свои доли.Ответчики, в свою очередь, утверждали, что деньги от продажи были переданы супруге Дрокова, Наталии Клячко, и его сыну. Суд установил, что Дроков мог узнать о нарушении своих прав ещё в 2007 году, и не нашёл оснований для восстановления пропущенного срока исковой давности.



