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Бывший акционер «Уваровохлеба» оспаривает отказ в восстановлении доли в компании

Сегодня, 16:13
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Вячеслав Дроков, бывший акционер тамбовской компании «Уваровохлеб», подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Тамбовской области, отказавшего в признании недействительной сделки по продаже его доли и восстановлении корпоративного контроля. Вопрос о принятии жалобы к производству пока не решён, следует из данных картотеки арбитражных дел.

Компания «Уваровохлеб», основанная в 2015 году в городе Уварове, специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. В настоящее время основными владельцами предприятия являются Владимир Пырков (50,47%) и его супруга Елена Пыркова (47,06%), а оставшиеся доли распределены между двумя другими совладельцами. Уставный капитал составляет 79,5 тыс. рублей, а годовая выручка за 2023 год достигла 56 млн рублей при чистой прибыли в 628 тыс. рублей.

Дроков утверждает, что до реорганизации компании ему принадлежало 79% акций в формате ОАО. По его словам, после ареста в 2006 году и нахождения в местах лишения свободы до 2021 года, он обнаружил, что предприятие преобразовано в ООО, а его доля перераспределена между нынешними владельцами.

В конце 2022 года Дроков обратился в суд с требованием признать за ним право на 79% доли компании. Он также просил уменьшить долю Владимира Пыркова на 32% и лишить Елену Пыркову её части активов. Однако суд отклонил его исковые требования, что стало основанием для подачи апелляции.

Спор о долях в компании остаётся нерешённым, в то время как «Уваровохлеб» продолжает стабильно работать.
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