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» » Река Цна: отсутствие движения воды и статус Тамбовского водохранилища снова в центре внимания

Река Цна: отсутствие движения воды и статус Тамбовского водохранилища снова в центре внимания

Сегодня, 10:28
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Редакция вновь возвращается к обсуждению проблемы очистки реки Цны и восстановления гидросооружений в Тамбове. Недавно дачники СНТ из района парка «Дружба» обратились к врио главы региона Евгению Первышову с просьбой обратить внимание на состояние переливного сифона на дамбе Тамбовского водохранилища. Этот объект, разрушенный ещё в 1990-х, критически важен для обеспечения движения воды в русле реки. В противном случае Цна продолжает зарастать, а её рукава заиливаются.

Ещё в 2023 году на презентации начала работ по очистке Цны в присутствии представителей городской администрации и регионального минэкологии обсуждалась возможность восстановления переливного устройства. Однако, несмотря на предварительные договорённости, решение так и не было реализовано. Спустя полтора года, 4 декабря, наконец состоялось совещание, посвящённое данному вопросу.

В процессе обсуждения выявились неожиданные проблемы. Во-первых, оказалось, что Тамбовское водохранилище, известное в народе как «Тамбовское море», юридически не числится на балансе ни у одной из организаций, не имеет собственника и не обслуживается. Это осложняет проведение любых законных работ. Попытки минэкологии заставить городскую администрацию оформить права на водный объект регулярно встречают отписки или игнорирование запросов. Городские власти ссылаются на необходимость передачи объекта в областную или федеральную собственность, что затягивает процесс.

Во-вторых, стало известно, что на водохранилище изначально существовало не одно, а три переливных устройства. Однако эти данные не были учтены при разработке проекта по очистке реки, что вызывает вопросы о полноте и качестве подготовительных работ. Без восстановления этих систем устойчивый результат очистки Цны остаётся недостижимым.

По итогам встречи общественность настояла на проведении повторного совещания. Администрации города предложено подготовить конкретные предложения по решению правового статуса водохранилища и восстановлению гидротехнических сооружений.

Проблемы, связанные с Тамбовским водохранилищем и рекой Цной, требуют оперативного вмешательства. Без ясной юридической базы и комплексного подхода усилия по сохранению водных объектов могут оказаться бесполезными.
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