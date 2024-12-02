Дачники обратились к врио главы Тамбовской области с вопросами о расчистке реки Цны Комментариев: 0



Граждане сообщили, что ознакомились с проектной документацией, подготовленной ООО «Институт «Рязаньпроект», и обнаружили серьёзные недостатки. В частности, в проекте не предусмотрена очистка 150-метрового рукава, впадающего в основное русло реки, который завален мусором и поваленными деревьями. Жители опасаются, что во время весеннего паводка мусор из этого участка попадёт в очищенную часть реки и сведёт на нет проделанную работу. Кроме того, дачники указали на необходимость расчистки береговой полосы для предотвращения повторного загрязнения.



Авторы обращения также обратили внимание на действия подрядчика ООО «Стинэк», который на первом этапе работ использовал менее мощное оборудование, чем то, что было предусмотрено проектом. Граждане неоднократно поднимали этот вопрос перед региональным минэкологии. Лишь в 2024 году, после замены оборудования, появились первые видимые результаты.



Ещё одной серьёзной проблемой жители назвали отсутствие переливного устройства на Тамбовском водохранилище, разрушенного в 1990-е годы. Его утрата привела к прекращению движения воды, заболачиванию русла и деградации водной экосистемы. Вопрос о необходимости восстановления устройства обсуждался в 2023 году, однако через год администрация Тамбова отказалась от реализации проекта, сославшись на организационные сложности.



В своём обращении дачники выразили надежду, что новый губернатор возьмёт проект под личный контроль и обеспечит эффективное использование средств в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Жители подчеркнули, что речь идёт не только об экологическом состоянии реки, но и о защите интересов местных граждан. Представители садоводческих товариществ, находящихся в районе парка «Дружба», направили коллективное обращение к врио главы Тамбовской области Евгению Первышову. В своём письме они выразили обеспокоенность качеством проводимых работ по расчистке русла реки Цны, начатых два года назад на средства федерального бюджета.Граждане сообщили, что ознакомились с проектной документацией, подготовленной ООО «Институт «Рязаньпроект», и обнаружили серьёзные недостатки. В частности, в проекте не предусмотрена очистка 150-метрового рукава, впадающего в основное русло реки, который завален мусором и поваленными деревьями. Жители опасаются, что во время весеннего паводка мусор из этого участка попадёт в очищенную часть реки и сведёт на нет проделанную работу. Кроме того, дачники указали на необходимость расчистки береговой полосы для предотвращения повторного загрязнения.Авторы обращения также обратили внимание на действия подрядчика ООО «Стинэк», который на первом этапе работ использовал менее мощное оборудование, чем то, что было предусмотрено проектом. Граждане неоднократно поднимали этот вопрос перед региональным минэкологии. Лишь в 2024 году, после замены оборудования, появились первые видимые результаты.Ещё одной серьёзной проблемой жители назвали отсутствие переливного устройства на Тамбовском водохранилище, разрушенного в 1990-е годы. Его утрата привела к прекращению движения воды, заболачиванию русла и деградации водной экосистемы. Вопрос о необходимости восстановления устройства обсуждался в 2023 году, однако через год администрация Тамбова отказалась от реализации проекта, сославшись на организационные сложности.В своём обращении дачники выразили надежду, что новый губернатор возьмёт проект под личный контроль и обеспечит эффективное использование средств в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов». Жители подчеркнули, что речь идёт не только об экологическом состоянии реки, но и о защите интересов местных граждан.



