В Тамбовской области осудили мужчину за опасную переправу через Цну Комментариев: 0



Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, причиной возбуждения уголовного дела стал инцидент, произошедший летом. Во время очередной переправы понтон перевернулся на глубине свыше пяти метров. На борту находились восемь человек, включая четверых мотоциклистов и четырёх детей 2007 года рождения. Все пассажиры оказались в воде. К счастью, никто не пострадал, но мотоциклы и личные вещи были утрачены. Следствие отметило, что отсутствие спасательных жилетов значительно увеличило риск возможной трагедии.



После происшествия понтон изъяли для проведения экспертизы, а в отношении его владельца возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



Суд признал мужчину виновным. Учитывая его полное признание вины и обстоятельства дела, ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.



Интересно, что переправа на этом участке реки использовалась несколько десятилетий и не вызывала нареканий. После случившегося местные власти попытались запустить прогулочный катер для транспортировки дачников, но он вскоре вышел из строя, вновь оставив жителей без доступа к привычному маршруту. 55-летний житель Тамбовской области оказался на скамье подсудимых за организацию незаконной переправы через реку Цну. Мужчина использовал несамоходный понтон, не соответствующий нормам безопасности и не зарегистрированный официально, чтобы за плату перевозить жителей к дачным посёлкам.Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, причиной возбуждения уголовного дела стал инцидент, произошедший летом. Во время очередной переправы понтон перевернулся на глубине свыше пяти метров. На борту находились восемь человек, включая четверых мотоциклистов и четырёх детей 2007 года рождения. Все пассажиры оказались в воде. К счастью, никто не пострадал, но мотоциклы и личные вещи были утрачены. Следствие отметило, что отсутствие спасательных жилетов значительно увеличило риск возможной трагедии.После происшествия понтон изъяли для проведения экспертизы, а в отношении его владельца возбудили уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).Суд признал мужчину виновным. Учитывая его полное признание вины и обстоятельства дела, ему назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.Интересно, что переправа на этом участке реки использовалась несколько десятилетий и не вызывала нареканий. После случившегося местные власти попытались запустить прогулочный катер для транспортировки дачников, но он вскоре вышел из строя, вновь оставив жителей без доступа к привычному маршруту.



