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В Тамбове жители улицы Николая Вирты месяцами ждут ликвидации коммунального разрытия
Сегодня, 09:34
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Жители дома №28 по улице Николая Вирты уже более месяца терпят неудобства из-за коммунального разрытия, оставленного после ремонта труб отопления 11 ноября. Разрытие, которое не засыпают до сих пор, вызывает негодование горожан: около 30 человек вынуждены буквально отапливать улицу, оплачивая утечки тепла из труб.
Проблема усугубляется расположением разрытия — оно находится прямо перед гаражами. Одна из жительниц уже месяц не может воспользоваться своим автомобилем, поскольку подъезд к гаражу заблокирован.
Несмотря на многочисленные обращения, ни ресурсопоставщик, ни управляющая компания не приняли мер по устранению проблемы. В ситуацию вмешался Народный фронт, направивший обращение в администрацию Тамбова и к ресурсопоставщику с требованием ликвидировать коммунальное разрытие в кратчайшие сроки.
Жители надеются на оперативное реагирование со стороны властей и коммунальных служб, чтобы проблема не усугублялась с приходом зимних холодов.
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