В Тамбове стартовала акция по переработке новогодних елей Комментариев: 0



Чтобы ель получила вторую жизнь, её необходимо очистить от мишуры и украшений. Дерево не следует выбрасывать в контейнер, так как смешанное с отходами оно станет непригодным для переработки. Ель нужно аккуратно поставить рядом с контейнерной площадкой, чтобы она оставалась чистой и заметной для работников мусоровозов.



Собранные ели будут превращены в щепу, которую используют в качестве подстилки для лошадей на тамбовском ипподроме. Желающие могут самостоятельно доставить дерево на производственную базу компании по адресу: Тамбов, улица Бастионная, 29.



Акция продлится до 31 января. Если дерево вынести позже, оно уже не сможет быть переработано. В прошлом году на переработку отправили более 500 кубометров новогодних деревьев, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.



Фото: АО «Тамбовская сетевая компания» С 1 января «Тамбовская сетевая компания» начала экологическую акцию по утилизации домашних новогодних елей. Жители города могут оставлять деревья на всех мусорных площадках, где их будут забирать специальные машины для дальнейшей переработки.Чтобы ель получила вторую жизнь, её необходимо очистить от мишуры и украшений. Дерево не следует выбрасывать в контейнер, так как смешанное с отходами оно станет непригодным для переработки. Ель нужно аккуратно поставить рядом с контейнерной площадкой, чтобы она оставалась чистой и заметной для работников мусоровозов.Собранные ели будут превращены в щепу, которую используют в качестве подстилки для лошадей на тамбовском ипподроме. Желающие могут самостоятельно доставить дерево на производственную базу компании по адресу: Тамбов, улица Бастионная, 29.Акция продлится до 31 января. Если дерево вынести позже, оно уже не сможет быть переработано. В прошлом году на переработку отправили более 500 кубометров новогодних деревьев, что в несколько раз больше, чем в предыдущие годы.Фото: АО «Тамбовская сетевая компания»



