|
В Тамбовской области поддержано 42 сельскохозяйственных стартапа
Сегодня, 09:27
Комментариев: 0
Версия для печати
В 2024 году государственная поддержка в рамках программы «Агростартап» была предоставлена 42 сельскохозяйственным проектам в Тамбовской области. Совокупная сумма грантов составила около 159 миллионов рублей, сообщили в региональном Минсельхозе.
Программа реализуется в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Грантополучатели развивают различные направления сельского хозяйства, включая мясное и молочное животноводство, садоводство, овощеводство, ягодоводство, овцеводство, птицеводство и пчеловодство. Среди идей фермеров – проекты по выращиванию картофеля и разведению раков.
Эффективность программы подтверждается созданием 83 новых рабочих мест в 2024 году, что на 50% больше, чем в 2023 году.
Размер государственной помощи также увеличился: в 2023 году поддержку получили 31 фермерское хозяйство на общую сумму 93,5 миллиона рублей. С момента запуска программы в 2015 году гранты «Агростартап» поддержали 395 жителей региона, что способствует укреплению сельской экономики и развитию предпринимательства.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.