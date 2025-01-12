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Зимние дороги Тамбова: опасность для горожан и вопросы к властям

Вчера, 11:22
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Зимние дороги Тамбова: опасность для горожан и вопросы к властямЭтой зимой переменчивая погода с частыми заморозками и оттепелями сделала дороги и тротуары Тамбова особенно опасными. Накопившийся снег превращается в лёд, создавая трудности для автомобилистов и пешеходов, особенно пожилых. Неэффективная работа коммунальных служб стала одной из главных тем обсуждений в социальных сетях.

Жители активно публикуют фото и видео обледенелых улиц, критикуя качество уборки, - сообщает «Блокнот Тамбов». В популярном городском сообществе «ЧП ДТП Тамбов Новости» появились сообщения о нехватке снегоуборочной техники: «Практически весь город не убран. На севере Тамбова с утра до вечера замечены лишь два трактора, и те очищают только пешеходные дорожки...»

Автор поста выразил сомнения относительно использования бюджетных средств на зимнюю уборку и предложил провести прокурорскую проверку.

Общественники и депутаты требуют ответственности от местных властей. Нарушения в содержании дорог могут привести к штрафам до 300 тысяч рублей по статье 12.34 КоАП РФ.

«Безопасность зимних дорог — это обязанность муниципальной власти, а не предмет для дискуссий. Горожане вправе ожидать оперативных и качественных действий», — отметил депутат городской Думы Артем Александров.

Проблема зимнего содержания дорог остаётся нерешённой. Горожане надеются на системный подход и реальные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Фото: Блокнот Тамбов
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