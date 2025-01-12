В микрорайоне Солнечный разрушаются дороги после недавнего ремонта 0 Жители микрорайона Солнечный в Тамбове столкнулись с разрушением дорог, отремонтированных всего несколько месяцев назад, в конце лета 2024 года. По словам местных жителей, качество выполненных работ оказалось неудовлетворительным: на асфальте уже появились ямы и выбоины, - сообщает «Онлайн Тамбов».

В аэропортах Калуги и Тамбова сняты ограничения на полёты 0 Аэропорты Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) возобновили приём и выпуск воздушных судов после снятия временных ограничений.

Бастрыкин взял на контроль проверку загрязнения реки Цны в Тамбове 0 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тамбовской области Александру Полшакову доложить о результатах проверки по факту нарушения природоохранного законодательства. Поводом для проверки стал очередной сброс сточных вод в реку Цну,

Зимние дороги Тамбова: опасность для горожан и вопросы к властям 0 Этой зимой переменчивая погода с частыми заморозками и оттепелями сделала дороги и тротуары Тамбова особенно опасными. Накопившийся снег превращается в лёд, создавая трудности для автомобилистов и пешеходов, особенно пожилых. Неэффективная работа коммунальных служб стала одной из главных тем

Озерная ВЭС в Тамбовской области станет частью энергетической стратегии России 0 Озерная ветроэлектростанция, строительство которой запланировано в Тамбовской области, была включена в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин 30 декабря. Долгосрочная схема, опубликованная на официальном сайте

Атака беспилотников в Тамбовской области квалифицирована как теракт 0 Главное следственное управление Следственного комитета России расследует террористический акт, произошедший в ночь на 11 января 2025 года в городе Котовске Тамбовской области. По предварительным данным, атака была осуществлена украинскими вооруженными силами с использованием беспилотных летательных

Арбитражный суд Тамбовской области рассмотрит иск к «ТЭКО-Сервис» 0 В Арбитражный суд Тамбовской области поступил иск Центрально-Чернозёмного управления Росприроднадзора против компании «ТЭКО-Сервис», которая является региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Елецкой зоне Липецкой области. Подробности исковых требований пока не

В Тамбовской области простились с полковником Сергеем Иванковым 0 На этой неделе ушёл из жизни полковник Сергей Александрович Иванков, чья служба и заслуги оставили значительный след в Тамбовской области и за её пределами. Сергей Александрович родился 16 апреля 1961 года в посёлке Новая Деревня Ржаксинского района.

Бетонные дорожки в Ахлебиновской роще начали разрушаться спустя несколько месяцев после благоустройства 0 В Ахлебиновской роще Тамбова зафиксировано разрушение бетонных дорожек, несмотря на завершение благоустройства осенью 2024 года, - сообщает «Онлайн Тамбов».

На улице Астраханской в Тамбове вновь зафиксировано подтопление из-за таяния снега 0 На улице Астраханской в Тамбове, на участке от нефтебазы до района МЖК, из-за резких температурных перепадов и обильного таяния снега произошло очередное значительное подтопление. Затопленная дорога доставила неудобства пешеходам и автомобилистам, вызвав шквал жалоб в социальных сетях.

Беспилотники врезались в дома в Котовске: жители в безопасности 0 В ночь на 11 января два беспилотных летательных аппарата врезались в многоквартирные дома в городе Котовске Тамбовской области. В результате происшествия несколько человек получили лёгкие травмы от осколков стёкол, им оперативно оказана медицинская помощь. Возгораний не зафиксировано, повреждения

В Тамбовской области увеличили выплаты для военнослужащих-контрактников 0 Депутаты Тамбовской областной Думы 10 января одобрили увеличение единовременной денежной выплаты для военнослужащих, заключивших контракт.

В Тамбовской области создан Проектный офис для развития кадров в сфере туризма 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал распоряжение о создании Проектного офиса по развитию кадрового потенциала индустрии туризма и гостеприимства.

В Тамбове вновь зафиксирован сброс канализационных стоков в районе ТРЦ "РИО" 0 На набережной Тамбова, в районе ТРЦ "РИО", вновь отмечено вытекание канализационных стоков из городского коллектора.

Дело о хищении 119 миллионов при строительстве котельных в Котовске передано в Москву 0 Ленинский районный суд Тамбова передал уголовное дело о хищении 119 миллионов рублей при строительстве котельных в Котовске в Лефортовский районный суд Москвы. Первое заседание по делу назначено на 21 января.

В Тамбовской области планируют ввести штрафы за парковку у мусорных контейнеров 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов поручил проработать вопрос введения административных штрафов за парковку личного транспорта вблизи контейнерных площадок для сбора мусора. Соответствующее заявление было сделано на планёрке в правительстве региона, где обсуждалась работа оперативных

В Тамбове УФССП приостановило работу телефонных линий из-за технических проблем 0 Сегодня, 9 января, управление Федеральной службы судебных приставов по Тамбовской области сообщило о временной недоступности телефонной связи в своих административных зданиях.

Жители Тамбова жалуются на проблемы с уборкой снега во дворах 0 В Тамбове острота проблемы уборки снега на дворовых территориях продолжает расти. Жители города сообщают о затоплении дворов и междворовых проездов из-за неубранного снега, который тает при температурных перепадах. В частности, жители улиц Володарского и Чичканова обратились к депутату городской

В селе Дуплято-Маслово завершили строительство медицинского центра 0 В селе Дуплято-Маслово Знаменского округа завершено строительство современного центра врача общей практики. Медицинское учреждение возведено в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

В Тамбовской области пожар уничтожил хозяйственные постройки 0 Вечером 7 января в селе Пушкари Тамбовского округа загорелись хозяйственные постройки во дворе одного из домов. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты 3-й пожарно-спасательной части и специализированной части Тамбова.