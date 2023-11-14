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За аварию на Подвойского ООО «РКС-Тамбов» привлечено к ответственности
Вчера, 10:23
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Должностные лица ООО «РКС-Тамбов» были привлечены к административной ответственности согласно статье 7.23 КоАП РФ, касающейся нарушения установленных норм и режимов предоставления коммунальных услуг населению.
Органы прокуратуры Октябрьского района г. Тамбова провели проверку по обращениям жителей дома № 1 на улице Подвойского, где произошла авария. В период с 29 июля 2023 года до 30 июля 2023 года, а также с 24 августа 2023 года до 25 августа 2023 года в результате повреждения трубы водовода диаметром 400 мм жители домов по улицам Подвойского, 1, 3, Чичканова, 39 Б, Б. Васильева, 11, 2-я Шацкая, 2А, Володарского, 57, Пирогова, 22А остались без холодной воды.
Прокуратурой отмечено, что произошедшее «привело к нарушению прав значительного числа граждан на качественное предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению».
В связи с этим орган прокуратуры предъявил представление, и в результате его рассмотрения жильцам был произведен перерасчет оплаты за услуги водоснабжения. Ранее депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров также обращался в прокуратуру по данному факту в интересах местных жителей.
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