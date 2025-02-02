Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2025» в Тамбовской области перенесена на 1 марта Комментариев: 0



«Погода вносит свои коррективы, и нам придётся немного подождать традиционного старта. Готовимся, настраиваемся, а у кого есть возможность – тренируемся. 1 марта обязательно встречаемся на нашей «Лыжне России-2025», — сообщили в областном министерстве спорта.



В прошлом году лыжная гонка прошла 10 февраля в парке «Дружба» и состоялась в юбилейный, двадцатый раз. В соревнованиях приняли участие около 5 тысяч человек, среди которых были как любители, так и профессиональные спортсмены со всего региона. Участники боролись за медали и дипломы Министерства спорта РФ на дистанциях 1,5 км, 3 км и 5 км.



Перенос гонки позволит спортсменам и любителям активного отдыха подготовиться к мероприятию и дождаться более благоприятных погодных условий.



Возрастное ограничение 0+



Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру" Зима 2024–2025 года стала настоящим испытанием для любителей зимних видов спорта из-за отсутствия снега. В связи с этим традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Тамбовской области переносится с февраля на 1 марта.«Погода вносит свои коррективы, и нам придётся немного подождать традиционного старта. Готовимся, настраиваемся, а у кого есть возможность – тренируемся. 1 марта обязательно встречаемся на нашей «Лыжне России-2025», — сообщили в областном министерстве спорта.В прошлом году лыжная гонка прошла 10 февраля в парке «Дружба» и состоялась в юбилейный, двадцатый раз. В соревнованиях приняли участие около 5 тысяч человек, среди которых были как любители, так и профессиональные спортсмены со всего региона. Участники боролись за медали и дипломы Министерства спорта РФ на дистанциях 1,5 км, 3 км и 5 км.Перенос гонки позволит спортсменам и любителям активного отдыха подготовиться к мероприятию и дождаться более благоприятных погодных условий.Возрастное ограничение 0+Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"



