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» » Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2025» в Тамбовской области перенесена на 1 марта

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2025» в Тамбовской области перенесена на 1 марта

Сегодня, 12:57
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Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2025» в Тамбовской области перенесена на 1 мартаЗима 2024–2025 года стала настоящим испытанием для любителей зимних видов спорта из-за отсутствия снега. В связи с этим традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Тамбовской области переносится с февраля на 1 марта.

«Погода вносит свои коррективы, и нам придётся немного подождать традиционного старта. Готовимся, настраиваемся, а у кого есть возможность – тренируемся. 1 марта обязательно встречаемся на нашей «Лыжне России-2025», — сообщили в областном министерстве спорта.

В прошлом году лыжная гонка прошла 10 февраля в парке «Дружба» и состоялась в юбилейный, двадцатый раз. В соревнованиях приняли участие около 5 тысяч человек, среди которых были как любители, так и профессиональные спортсмены со всего региона. Участники боролись за медали и дипломы Министерства спорта РФ на дистанциях 1,5 км, 3 км и 5 км.

Перенос гонки позволит спортсменам и любителям активного отдыха подготовиться к мероприятию и дождаться более благоприятных погодных условий.

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Фото: ИА "Онлайн Тамбов.ру"
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