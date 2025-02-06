Рабочая группа обсуждает ускоренное строительство путепровода в Мичуринске 0 На недавнем совещании рабочей группы, возглавляемой временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, основное внимание было уделено проекту нового путепровода в Мичуринске. Предполагается, что данное сооружение станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры

Депутат Черкасов предлагает закон, направленный на защиту граждан от шума 0 В Тамбовской областной Думе планируют рассмотреть законопроект, призванный обеспечить гражданам тишину и покой. Инициативу, подготовленную депутатом Константином Черкасовым, выдвинули в ответ на многочисленные обращения жителей, недовольных постоянными нарушениями тишины – громкой музыкой, криками,

Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения против руководителя 0 Арбитражный суд Тамбовской области официально признал банкротом местное ООО «Торговый дом “Транссервис”» и ввёл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Хотя информация о решении появилась в картотеке арбитражных дел, само постановление пока не опубликовано.

В Липунцах дачникам построят новый пешеходный понтонный мост 0 В Липунцах для жителей, пользующихся дачными участками, к началу сезона запланировано возведение пешеходного понтонного моста. Глава администрации Тамбовской области Максим Косенков сообщил, что новое сооружение станет законным и безопасным решением сложившейся проблемы переправы через реку Цна.

Прокуратура Октябрьского района возбудила уголовное дело по факту мошенничества в управлении «Уютный дом» 0 По итогам проверки, проведённой прокуратурой Октябрьского района, выяснилось, что одна из тамбовских управляющих компаний, ООО УК «Уютный дом», имеет задолженность перед поставщиком ресурсов свыше 450 тысяч рублей. Анализ финансовой документации показал, что с расчётных счетов организации регулярно

В Мичуринске подрядчика уличили в хищении 7,5 млн рублей при благоустройстве сквера 0 В Мичуринске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, липецкая строительная компания ООО «СУ1» присвоила 7,5 млн рублей, выделенных на благоустройство сквера по улице Советской. Расследование ведёт полиция при содействии регионального УФСБ.

В Тамбовской области создадут первую особую экономическую зону 0 Тамбовская область готовится к запуску первой особой экономической зоны (ОЭЗ), которая разместится на территории Мичуринского муниципального округа. Проект обсуждался на рабочей встрече в Москве между министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и врио главы региона Евгением

В Тамбовской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 20% 0 За период с 27 января по 2 февраля в Тамбовской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 20%. Однако, как отмечает региональное управление Роспотребнадзора, этот показатель остаётся в 1,8 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

В Тамбове пациенты жалуются на нехватку льготных лекарств: проблема стала системной 0 Жители Тамбова, страдающие тяжёлыми заболеваниями, ежемесячно сталкиваются с нехваткой льготных лекарств в аптеках. Многие вынуждены покупать препараты за свой счёт, несмотря на положенные им льготы. Как отмечает региональное отделение Народного фронта, ситуация не меняется на протяжении последнего

Депутат Назаров раскритиковал изоляцию детей-сирот в специально построенных домах 0 На заседании Тамбовской городской Думы депутат от КПРФ Григорий Назаров поднял вопрос о недопустимости формального подхода к решению социальных проблем, в частности, предоставления жилья детям-сиротам.

В Тамбове сорвался проект цифрового планетария – поставщик оборудования исчез 0 Тамбовчане пока не смогут наблюдать звёздное небо в новом цифровом планетарии – поставщик оборудования не выполнил контрактные обязательства. Фирма «Новый Альянс» из Уфы, получившая контракт на 5 млн рублей, должна была установить оборудование в областном музейно-выставочном центре до 10 декабря

В Тамбовской области задержан чиновник при попытке незаконного выезда из России 0 Сотрудника одного из государственных учреждений Тамбовской области задержали при попытке покинуть страну, несмотря на установленные запреты, связанные с его допуском к государственной тайне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Тамбовской области.

Арбитражный суд Тамбовской области снизил штраф «АльянсСтройСервис», но долг перед бюджетом остался 0 Арбитражный суд Тамбовской области частично удовлетворил иск строительной компании «АльянсСтройСервис» в споре с Федеральной налоговой службой (ФНС), снизив сумму штрафа с 306,9 млн до 28,9 млн рублей. Однако основной долг компании перед бюджетом остался неизменным — более 1,3 млрд рублей, включая

В Тамбовской области расследуют хищение более 2 млн рублей при ремонте центра детского творчества 0 Правоохранительные органы Тамбовской области расследуют уголовное дело о мошенничестве, связанном с нецелевым расходованием бюджетных средств при капитальном ремонте здания учреждения дополнительного образования. По данным следствия, ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2025» в Тамбовской области перенесена на 1 марта 0 Зима 2024–2025 года стала настоящим испытанием для любителей зимних видов спорта из-за отсутствия снега. В связи с этим традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в Тамбовской области переносится с февраля на 1 марта.

В Тамбове продолжают приём новогодних ёлок на переработку 0 Несмотря на завершение официальной акции по сбору новогодних деревьев 31 января, АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) продолжит принимать заявки на вывоз ёлок для переработки. Жители Тамбова могут сообщить о выброшенных деревьях через чат-бот в Telegram: @AOTCK_bot.

В Тамбове осудили экс-заместителя декана ВГУИТ за получение взяток 0 Октябрьский районный суд Тамбова вынес обвинительный приговор бывшему исполняющему обязанности заместителя декана факультета местного представительства Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). По информации прокуратуры Тамбовской области, он признан виновным в 46

Подвиг сквозь поколения: Игоря Волкова хотят видеть Почётным гражданином области 0 В издании «Региональные известия» вышло большое интервью с Игорем Ивановичем Волковым — руководителем Мичуринского местного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Ветеран боевых действий, удостоенный множества государственных наград, уже более 20 лет возглавляет одну из самых активных

В Тамбовской области обсудили рост цен и обеспечение региона хлебом 0 На оперативном совещании под руководством врио главы Тамбовской области Евгения Первышова обсуждался рост цен на продовольственные и непродовольственные товары. По словам главы Тамбовстата Владимира Рукина, в течение года наиболее заметное подорожание зафиксировано на плодоовощную продукцию,

Ветераны Афганистана провели уроки мужества для молодежи Мичуринска 0 К 3-й годовщине начала специальной военной операции Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» активизировало военно-патриотическую работу с молодежью. Члены организации проводят встречи со школьниками и