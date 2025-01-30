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В Тамбовской области введут штрафы за неправильное складирование мусора и парковку у контейнеров
Сегодня, 08:10
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Депутаты Тамбовской областной Думы в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменений в закон “Об административных правонарушениях”», который вводит ответственность за нарушение правил накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Новый закон призван решить проблемы, связанные с некорректным складированием мусора и затруднением доступа спецтехники к контейнерным площадкам.
Документ предусматривает штрафы за выброс отходов, не относящихся к ТКО, в контейнеры, а также за парковку автомобилей возле мусорных площадок, мешающую работе мусоровозов. Вопрос о введении таких мер ранее поднимался на заседании правительства региона, где врио главы области Евгений Первышов поручил ускорить его рассмотрение.
Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления, а рассматривать дела — административные комиссии. Как отметил заместитель председателя комитета по законодательству областной Думы Сергей Алёшкин, реализация закона не потребует дополнительных бюджетных расходов, но позволит повысить уровень чистоты в регионе и защитить окружающую среду.
Проблему загромождения контейнерных площадок автомобилями ранее поднимал региональный оператор АО «ТСК». В начале года администрация Тамбова поручила разработку схем организации движения с установкой знаков «Остановка запрещена», однако после отставки замглавы администрации Юрия Клинкова в августе вопрос остался нерешённым.
Эксперты считают, что введение штрафов за нарушение порядка накопления отходов и создание препятствий для спецтранспорта поможет значительно улучшить ситуацию с вывозом мусора и повысить благоустройство территорий.
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