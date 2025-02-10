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В Тамбове автомобилисты незаконно выгружают строительный мусор в контейнеры для КГО
Жители Тамбова продолжают сталкиваться с проблемой незаконного складирования строительных отходов. Телеграм-канал «ПроМусор | 68» опубликовал видеозаписи, сделанные 8–9 февраля на улице Бастионной, 1а. На кадрах видно, как автомобилисты заполняют бункеры стройматериалами, лишая горожан возможности законно размещать крупногабаритные отходы (КГО), за вывоз которых они платят по тарифу.
Особое внимание привлёк один водитель, который за два дня совершил шесть рейсов с прицепом, гружённым строительными отходами. Все видеоматериалы переданы в администрацию города для принятия мер.
По словам авторов канала, такая практика приводит к ухудшению санитарной обстановки в городе. Региональный оператор АО «ТСК» не обязан вывозить строительный мусор, так как он не относится к категории твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Для его утилизации необходимо заключать отдельные договоры, однако недобросовестные граждане игнорируют это требование.
Подобные нарушения фиксируются регулярно. 16 января на улице Менделеева, 3а, очевидцы сняли, как из автомобиля Nissan с прицепом выгружают строительный мусор в бункер для КГО. Аналогичная ситуация произошла на Менделеева, 7, где мужчина на «Газели» оставил отходы в непредназначенном для этого месте и скрылся.
Фото: Телеграм-канал «ПроМусор | 68»
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