В Тамбовской области отремонтируют 8 участков региональных дорог в 2024 году 0 Власти Тамбовской области определили список дорожных объектов, которые будут отремонтированы в текущем году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В программу вошли восемь участков региональных трасс общей протяжённостью более 100 километров.

В Тамбове автомобилисты незаконно выгружают строительный мусор в контейнеры для КГО 0 Жители Тамбова продолжают сталкиваться с проблемой незаконного складирования строительных отходов. Телеграм-канал «ПроМусор | 68» опубликовал видеозаписи, сделанные 8–9 февраля на улице Бастионной, 1а. На кадрах видно, как автомобилисты заполняют бункеры стройматериалами, лишая горожан возможности

В Тамбове обсудили восстановление исторического облика бывшей гостиницы «Славянская» 0 Рабочая группа областной Общественной палаты, занимающаяся вопросами сохранения культурно-исторического наследия, провела инспекцию памятника архитектуры на пересечении улиц Коммунальной и Носовской в Тамбове. Здание, известное старожилам как бывший магазин «Юный техник» и офис ДОСААФ, когда-то

Развитие промышленности и новые образовательные инициативы в Тамбовской области 0 На очередном оперативном совещании временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов обсудил в прямом эфире перспективные задачи по развитию регионального промышленного комплекса. Кроме того, особое внимание уделили оснащению школ для введения новых учебных предметов —

Школьники Мичуринска провели тёплую встречу с ветеранами Афганистана 0 Военно-патриотическое воспитание молодёжи уже почти три года остаётся одним из ключевых направлений работы Мичуринского отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана». Если ранее инициативу в проведении встреч брали на себя ветераны, то теперь школьники сами проявляют интерес, приглашают

Суд обязал администрацию Тамбова заняться восстановлением дома Нарышкина 0 Арбитражный суд Тамбовской области постановил, что городские власти должны отремонтировать кровлю и разработать проект восстановления дома Нарышкина, расположенного на улице Советской, 80. Здание, серьёзно пострадавшее от пожара в мае 2023 года, находится в аварийном состоянии уже более трёх лет,

Из Тамбова запустят авиарейсы в Ханты-Мансийск с пересадкой в Санкт-Петербурге 0 С 14 февраля пассажиры смогут добраться из Тамбова в Ханты-Мансийск благодаря новым рейсам авиакомпании «РусЛайн». Полёты будут выполняться с пересадкой в Санкт-Петербурге и продлятся до 9 мая.

В центре Тамбова расчистят и благоустроят участок реки Студенец 0 Власти Тамбова намерены провести очистку русла реки Студенец и благоустроить прилегающую территорию в центре города. По информации пресс-службы регионального правительства, работы затронут участок от торгового центра «Акварель» вниз по течению до автомобильного моста на улице Карла Маркса.

Москва поможет Тамбовской области разработать транспортную стратегию 0 Тамбовская область приступает к созданию комплексной транспортной стратегии, и в этом процессе регион получит методологическую поддержку от Москвы. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов на планёрке в областном правительстве. Он отметил, что обратился к мэру столицы Сергею Собянину с

Тамбовский аэропорт планирует расширение маршрутной сети при поддержке Росавиации 0 Власти Тамбовской области рассматривают возможность увеличения числа авиарейсов из регионального аэропорта. Этот вопрос обсудили на оперативном совещании правительства области. Временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов рассказал о переговорах с главой Росавиации Дмитрием

Мошенники выманивают данные, выдавая себя за интернет-приёмную МВД: предупреждение для жителей Тамбовской области 0 Жителям Тамбовской области сообщили о новой мошеннической схеме, целью которой является похищение персональных данных, паролей и кодов доступа с личных аккаунтов. Фейковые сайты, выдающие себя за официальные интернет-приёмные МВД России и других министерств внутренних дел, предлагают пользователям

В Тамбовской области сохраняется разрыв в зарплатах и зафиксированы случаи задолженности 0 По итогам ноября 2024 года среднемесячная номинальная заработная плата работников предприятий и организаций Тамбовской области составила 55 202 рубля, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако с учетом роста потребительских цен реальное повышение составило всего

71-летняя женщина обвиняется в организации двойного убийства 1993 года 0 Следственное управление СКР по Тамбовской области предъявило обвинение 71-летней женщине за организацию двойного убийства, совершённого почти 32 года назад. По версии следствия, в апреле 1993 года обвиняемая, испытывая враждебные чувства к сожительнице своего бывшего мужа, спланировала её убийство,

Трагическая гибель сотрудника завода: Дмитрий Полковников стал жертвой телефонного мошенничества 0 Руководитель АО «ЗАВКОМ» Сергей Булах рассказал о подробностях трагедии, связанной с гибелью сотрудника завода Дмитрия Полковникова, тело которого обнаружил поисковый отряд «ЛизаАлерт» 6 февраля.

Эксперты: для успеха на выборах Евгению Первышову необходимо консолидировать региональные элиты 0 Политтехнолог Александр Костомаров станет ключевой фигурой в подготовке к выборам губернатора Тамбовской области и городской думы Тамбова, которые состоятся в единый день голосования 2025 года. Политолог Дмитрий Сельцер в комментарии для «Клуба Регионов» отметил, что назначение Костомарова связано

Рабочая группа обсуждает ускоренное строительство путепровода в Мичуринске 0 На недавнем совещании рабочей группы, возглавляемой временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области Евгением Первышовым, основное внимание было уделено проекту нового путепровода в Мичуринске. Предполагается, что данное сооружение станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры

Депутат Черкасов предлагает закон, направленный на защиту граждан от шума 0 В Тамбовской областной Думе планируют рассмотреть законопроект, призванный обеспечить гражданам тишину и покой. Инициативу, подготовленную депутатом Константином Черкасовым, выдвинули в ответ на многочисленные обращения жителей, недовольных постоянными нарушениями тишины – громкой музыкой, криками,

Резонансное дело «Транссервис»: банкротство компании и уголовные обвинения против руководителя 0 Арбитражный суд Тамбовской области официально признал банкротом местное ООО «Торговый дом “Транссервис”» и ввёл в отношении компании процедуру конкурсного производства. Хотя информация о решении появилась в картотеке арбитражных дел, само постановление пока не опубликовано.

В Липунцах дачникам построят новый пешеходный понтонный мост 0 В Липунцах для жителей, пользующихся дачными участками, к началу сезона запланировано возведение пешеходного понтонного моста. Глава администрации Тамбовской области Максим Косенков сообщил, что новое сооружение станет законным и безопасным решением сложившейся проблемы переправы через реку Цна.

Прокуратура Октябрьского района возбудила уголовное дело по факту мошенничества в управлении «Уютный дом» 0 По итогам проверки, проведённой прокуратурой Октябрьского района, выяснилось, что одна из тамбовских управляющих компаний, ООО УК «Уютный дом», имеет задолженность перед поставщиком ресурсов свыше 450 тысяч рублей. Анализ финансовой документации показал, что с расчётных счетов организации регулярно