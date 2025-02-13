В области прошли мероприятия в честь Дня памяти солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества Комментариев: 0



В Тамбове митинг-концерт прошёл у памятника воинам-интернационалистам, установленного в 2019 году перед корпусом ТГТУ на улице Мичуринской. Этот монумент стал важным символом памяти и уважения к героям, на мраморных плитах которого увековечены имена 96 тамбовчан, трое из которых пропали без вести при исполнении своего служебного долга в Республике Афганистан.



Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков также поздравил с этой памятной датой:



«15 февраля 1989 года завершились боевые действия ограниченного контингента Советских войск в Афганистане. Задание Родины мы выполнили – достойно и с честью! 40-я армия показала себя в те тяжёлые военные годы с самой лучшей стороны, а её солдаты, офицеры и генералы, служащие Советской армии, проявили настоящее мужество, отвагу и преданность своей Родине, которая и сегодня может гордиться своими воинами.



Вспоминая войну в Афганистане, мы отдаём дань уважения и признательности защитникам интересов Отечества, которые самоотверженно и с честью выполнили все поставленные перед ними задачи, тем, кто работал там в качестве дипломатов, строителей, врачей и других специалистов. Кто помогал афганскому народу налаживать мирную жизнь, строить заводы, фабрики, школы, больницы. Вашим умом и старанием вы сумели не оттолкнуть от России простых афганцев и остаться для них «шурави» – другом.



Поздравляю вас с памятной датой героической истории Отечества. Желаю всем вам, вашим родным и близким здоровья, благополучия, мира, добра и Победы!»



Подобные мероприятия проходят ежегодно, напоминая о подвигах российских солдат, защищавших интересы своей страны за её пределами. Этот день объединяет всех, кто помнит и чтит память погибших героев, кто осознаёт важность сохранения исторической правды и патриотизма. Память о воинах-интернационалистах остаётся живой, а их подвиг – непреходящим примером служения Родине.



Фото: Тамбовская областная Дума Сегодня, 15 февраля, в Тамбове и других муниципалитетах Тамбовской области прошли мероприятия, посвящённые Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Во всех муниципальных и городских округах региона состоялись митинги и траурные церемонии, приуроченные к этой памятной дате.В Тамбове митинг-концерт прошёл у памятника воинам-интернационалистам, установленного в 2019 году перед корпусом ТГТУ на улице Мичуринской. Этот монумент стал важным символом памяти и уважения к героям, на мраморных плитах которого увековечены имена 96 тамбовчан, трое из которых пропали без вести при исполнении своего служебного долга в Республике Афганистан.Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков также поздравил с этой памятной датой:Подобные мероприятия проходят ежегодно, напоминая о подвигах российских солдат, защищавших интересы своей страны за её пределами. Этот день объединяет всех, кто помнит и чтит память погибших героев, кто осознаёт важность сохранения исторической правды и патриотизма. Память о воинах-интернационалистах остаётся живой, а их подвиг – непреходящим примером служения Родине.Фото: Тамбовская областная Дума



