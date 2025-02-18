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В Тамбовской области увеличился прожиточный минимум на 2025 год
С 1 января 2025 года в России на 15% вырос размер прожиточного минимума. Теперь на федеральном уровне он составляет 17 733 рубля в месяц на душу населения.
В Тамбовской области утверждены следующие значения прожиточного минимума:
14 718 рублей на душу населения,
16 043 рубля для трудоспособных граждан,
12 784 рубля для пенсионеров,
14 276 рублей для детей.
Размер прожиточного минимума играет важную роль при расчёте социальных выплат, таких как социальная доплата к пенсии, единое пособие и другие меры поддержки. Его повышение позволит увеличить выплаты гражданам, находящимся в сложной финансовой ситуации.
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