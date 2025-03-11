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Администрация Тамбовского округа планирует приобрести два автомобиля за 6 млн рублей
Сегодня, 11:23
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Администрация Тамбовского округа объявила закупку двух иномарок на сумму 6 млн рублей. Согласно контракту, автомобили должны быть «Haval F7 Premium» или их эквивалентом.
Транспортные средства должны соответствовать следующим требованиям: мощность двигателя от 100 до 150 лошадиных сил, передний привод, максимальная скорость до 188 км/ч. Обязательное условие — новый автомобиль, год выпуска не ранее 2024 года. Также в контракте прописаны чёрный цвет кузова и экокожаная отделка салона.
Среди дополнительных требований к комплектации значатся: мультимедийная система с дисплеем, подогрев передних сидений, круиз-контроль, атмосферная LED-подсветка салона, передние и задние датчики парковки.
Заказчиком закупки выступает административно-хозяйственный центр Тамбовского округа, а разрешение на покупку уже согласовано с Министерством промышленности и торговли РФ.
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