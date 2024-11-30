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Администрация Мичуринска планирует покупку внедорожника за 5 миллионов рублей
Сегодня, 12:12
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Администрация Мичуринска объявила тендер на покупку легкового автомобиля HAVAL H9 или его аналога стоимостью до 5 миллионов рублей. Итоги электронного аукциона, организованного муниципальной службой хозяйственного обеспечения, подведут 2 декабря. Средства на приобретение внедорожника выделены из городского бюджета.
Согласно документации, автомобиль должен быть произведён в 2024 году и соответствовать следующим характеристикам: чёрный цвет, мощность двигателя от 200 до 300 лошадиных сил, полный привод, семиместный салон, отделка из искусственной кожи, подогрев передних сидений, климат-контроль и аудиосистема. Поставщику предстоит доставить автомобиль к зданию городской администрации в течение трёх дней после заключения контракта.
Ранее, в ноябре, централизованная бухгалтерия Староюрьевского муниципального округа приобрела кроссовер HAVAL JOLION за 2,5 миллиона рублей. Поставкой машины занималась компания из Ростовской области ООО «МБ-Юнион».
Планы властей Мичуринска о покупке внедорожника вызвали обсуждения в социальных сетях, где жители города задаются вопросом о целесообразности использования бюджетных средств на приобретение столь дорогого автомобиля.
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