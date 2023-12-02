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Автобаза администрации Тамбова закупает 10 автомобилей
Администрация Тамбова приобретает в лизинг 10 автомобилей LADA Granta. Услуги финансовой аренды предоставит ООО "Лизинговая компания Простые решения", которая выиграла электронный аукцион. Эта компания, зарегистрированная в Москве, уменьшила начальную стоимость лизинга на 61 тысячу рублей, снизив ее до 12 миллионов рублей.
Согласно контракту, заказчик, МКУ "Автобаза администрации города", должен оплатить 46% от общей суммы финансовой аренды в течение семи рабочих дней после подписания контракта. Оставшаяся сумма будет выплачена лизинговой компании до конца 2024 года. Финансирование контракта осуществляется из муниципального бюджета. Доставка автомобилей должна быть завершена к 28 декабря текущего года.
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