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В Тамбовской области выявили проблемы в работе Минздрава из-за нехватки специалистов
14 марта 2025
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В Тамбовской области провели служебную проверку работы регионального министерства здравоохранения, инициированную после многочисленных жалоб на отсутствие необходимых лекарств. По предварительным данным, выявлены две ключевые проблемы.
Первая — нехватка кадров. Как заявила вице-губернатор Галина Шеманаева, из 47 сотрудников Минздрава только четверо обладают необходимыми компетенциями для подготовки конкурсной документации. Дефицит специалистов значительно замедляет процесс закупок и приводит к организационным сбоям.
Вторая проблема — несвоевременная закупка лекарств. Закупочные процедуры запускались в последний момент, что приводило к дефициту препаратов или завышенным ценам из-за срочности поставок.
Хотя окончательных решений по устранению проблем пока не предложено, региональные власти уже начали исправлять ситуацию. Запущены закупки более 60 наименований лекарств и расходных материалов. Если тендеры пройдут успешно, поставки ожидаются до 15 апреля.
Также уволены сотрудники, ответственные за провал прошлых закупок, а на их место возвращают опытных специалистов. Однако эффективность этих мер станет очевидной только со временем.
В ближайшее время ожидаются выводы регионального здравнадзора, Фонда обязательного медицинского страхования и медицинских учреждений. Власти обещают держать этот вопрос на контроле и оперативно реагировать на возникающие трудности.
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