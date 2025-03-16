Очередная партия гуманитарной помощи отправится в зону СВО 0 В ближайшие дни будет отправлена очередная партия гуманитарной помощи для бойцов, находящихся на передовой. По их просьбе приобретены электростанции с солнечными панелями для зарядки раций и приборов (2 комплекта), наушники для танкистов и генератор.

В Тамбове объявлен аукцион на застройку участка по программе КРТ 0 В Тамбове стартовал аукцион на право проведения комплексного развития территории (КРТ) с начальной стоимостью 15,6 млн рублей. Приём заявок завершится 12 мая, а сами торги состоятся 16 мая.

«РусЛайн» увеличит количество рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург 0 С мая по сентябрь авиакомпания «РусЛайн» увеличит частоту рейсов из Тамбова в Санкт-Петербург с трёх до пяти раз в неделю. Такое решение связано с ростом пассажиропотока и модернизацией инфраструктуры аэропорта «Тамбов».

В Тамбове выделили 84,6 миллиона рублей на реконструкцию фонтана на Привокзальной площади 0 В Тамбове планируют провести реконструкцию фонтана на Привокзальной площади, на которую в городском бюджете заложено 84,6 миллиона рублей. Определение подрядчика и окончательной стоимости работ пройдёт в ходе электронного аукциона до 25 марта. Заказчиком выступает муниципальная дирекция

В центре Тамбова продают торговый дом за 250 миллионов рублей 0 Торговый дом «Тамбов», расположенный на улице Интернациональной, выставлен на продажу за 250 миллионов рублей. Двухэтажное здание общей площадью 3,2 тысячи квадратных метров является одним из знаковых объектов в центре города.

Житель Тамбовской области выплатил 460 тысяч рублей алиментов после запрета на автомобили 0 В Тамбовской области 53-летний мужчина, накопивший задолженность по алиментам в размере 460 тысяч рублей, полностью погасил долг после того, как судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с его автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Моршанск претендует на звание «Населённый пункт трудовой славы» 0 Моршанск направил официальное ходатайство в правительство Тамбовской области о присвоении городу почётного звания «Населённый пункт трудовой славы». Инициатором обращения выступил глава города Роман Поленков, а депутаты городского Совета народных депутатов единогласно поддержали это предложение.

В Тамбовской области зафиксированы первые укусы клещей у детей 0 К 13 марта в медицинские учреждения Тамбовской области обратились три ребёнка, укушенные клещами. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году за аналогичный период не было зафиксировано ни одного подобного случая.

В Тамбове мужчина получил 8 лет колонии за избиение жены до смерти 0 В Тамбове 47-летний мужчина приговорён к 8 годам колонии строгого режима за жестокое избиение собственной супруги, приведшее к её гибели. Об этом сообщила прокуратура Тамбовской области.

В Тамбове стартовал «месячник чистоты»: штрафы за растительные отходы временно отменены 0 С 14 марта по 31 мая в Тамбове проходит «месячник чистоты», в рамках которого горожане могут бесплатно складировать растительные отходы на контейнерных площадках. Как сообщили городские власти, на это время штрафы за выброс веток, древесных остатков и уличного смёта отменяются.

В школе Тамбовской области 12-летний ученик получил травму 0 В школе села Хобот-Богоявленское Тамбовской области произошёл случай, который вызвал возмущение родителей и вновь поднял вопросы о безопасности учеников. 5 марта на перемене девятиклассница поставила подножку 12-летнему мальчику, из-за чего он упал лицом на пол и сломал передние зубы. Однако, по

В Тамбовской области обсудили строительство школы в Бокино после выявленных нарушений 0 Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин провёл рабочее совещание на стройплощадке школы на 1100 мест в селе Бокино. В обсуждении приняли участие врио заместителя главы региона Евгений Зименко, представители застройщика, а также сотрудники министерства градостроительства и архитектуры.

В Тамбовской области выявили проблемы в работе Минздрава из-за нехватки специалистов 0 В Тамбовской области провели служебную проверку работы регионального министерства здравоохранения, инициированную после многочисленных жалоб на отсутствие необходимых лекарств. По предварительным данным, выявлены две ключевые проблемы.

В Тамбовской области упавшие БПЛА повредили инфраструктуру предприятия 0 Утром 13 марта в Моршанском муниципальном округе Тамбовской области произошёл инцидент с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате которого была повреждена инфраструктура одного из предприятий. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своём Telegram-канале.

Администрация Тамбовского округа планирует приобрести два автомобиля за 6 млн рублей 0 Администрация Тамбовского округа объявила закупку двух иномарок на сумму 6 млн рублей. Согласно контракту, автомобили должны быть «Haval F7 Premium» или их эквивалентом.

В Тамбове задержаны руководители «Газпром газораспределение Тамбов» и «Водгазхоз» 0 11 марта в Тамбове были задержаны генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тамбов» Роман Стефанов и руководитель ТОГУП «Водгазхоз» Руслан Брагарник, сообщает «Площадь». У него был обнаружен кокаин.

Всероссийский конкурс «Земля Талантов» стартовал в 2025 году в честь 80-летия Победы 0 В России начался XII сезон Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля Талантов», который в 2025 году посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организатором проекта выступает АНО «Лидерские проекты» при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ.

В Тамбове управляющие компании стали фигурантами уголовных дел за долги перед «РКС-Тамбов» 0 Три управляющие компании Тамбова оказались под следствием из-за задолженности перед ресурсоснабжающей организацией «РКС-Тамбов» на сумму более 10 млн рублей. В отношении ООО «Горсервис», ООО «Уютный дом» и ООО «Жилсервис-Плюс» возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо

В Тамбовской области увеличили финансирование на закупку лекарств для льготников 0 На заседании правительства Тамбовской области обсудили обеспечение льготных категорий граждан жизненно важными медикаментами. В 2024 году на эти цели выделено 1,78 млрд рублей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Однако в январе возникли сложности с закупкой более десяти видов лекарств,

В Тамбовской области открыли горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей 0 Специалисты Роспотребнадзора открыли горячую линию, приуроченную к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. В течение двух недель тамбовчане смогут получить консультации по защите своих прав при покупке товаров и получении услуг.