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В Тамбове выделили 84,6 миллиона рублей на реконструкцию фонтана на Привокзальной площади
Вчера, 08:27
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В Тамбове планируют провести реконструкцию фонтана на Привокзальной площади, на которую в городском бюджете заложено 84,6 миллиона рублей. Определение подрядчика и окончательной стоимости работ пройдёт в ходе электронного аукциона до 25 марта. Заказчиком выступает муниципальная дирекция благоустройства и озеленения.
Проект реконструкции подготовила компания из Смоленска ООО «Лаговик», получившая за разработку 1,8 миллиона рублей. В результате инженерных изысканий специалисты пришли к выводу, что состояние фонтана и его оборудования является аварийным. Износ системы водоснабжения и водоотведения оценивается примерно в 70%.
Фонтан «Дружба народов» был построен в конце 70-х — начале 80-х годов. Последний ремонт проводился в 2006 году, когда объект, сменив несколько владельцев, был передан в собственность города.
Согласно техническому заданию, на реконструкцию выделено 4 месяца. До 31 июля 2024 года подрядчик должен полностью обновить оборудование, провести отделочные работы и установить разноцветную подсветку.
Фото: проектная документация
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