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В Тамбове обсудили перспективы детского летнего отдыха

Сегодня, 08:34
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В Тамбове обсудили перспективы детского летнего отдыхаНа заседании трёхсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям, прошедшем в Тамбове, одним из главных вопросов стала организация летнего отдыха для детей. В обсуждении принял участие депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров.

Как рассказали представители администрации, основная часть оздоровительных мероприятий этим летом будет проходить при школах, а также в единственном муниципальном лагере в пригороде. Такой подход вызвал у депутата ряд вопросов.

Артём Александров поинтересовался, рассматривается ли возможность использования ведомственных лагерей, которые раньше принадлежали городским предприятиям. Однако, по словам чиновников, большинство таких объектов уже не существует — предприятия избавились от непрофильных активов.

Депутат на странице в социальной сети напомнил о судьбе лагеря «Ласточка», где сегодня реализуется проект по созданию «ИТ-деревни» с распродажей земель. Ранее также был закрыт лагерь «Орлёнок». Из крупных лагерей в окрестностях города сегодня продолжает работу только «Солнечный», находящийся в собственности ПАО «Пигмент».

«Проблема полноценного детского отдыха в городе и области стоит очень остро. Школьные площадки, к сожалению, не обладают необходимой инфраструктурой и не могут заменить загородные лагеря», — подчеркнул Артём Александров. Он отметил, что необходимо развивать сеть оздоровительных учреждений и сделать их доступными для всех семей, независимо от уровня дохода.

Фото: les.tmbreg.ru
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