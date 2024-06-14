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Депутат просит дать оценку законности перепрофилирования детского лагеря «Ласточка»
Сегодня, 09:19
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Депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артём Александров поднял вопрос о законности перепрофилирования земельных участков бывшего детского лагеря «Ласточка» в пригородном лесу Тамбова, расположенного по адресу Рассказовское шоссе, 9. В настоящее время эти участки и недвижимость продаются под индивидуальное жилищное строительство в рамках проекта «IT-деревни». Депутат обратился в правительство Тамбовской области для разъяснения ситуации.
Летний лагерь «Ласточка» ещё год назад принимал детей. По данным департамента лесного хозяйства Тамбовской области, земельный участок под лагерем ранее принадлежал ООО «Радуга». Руководители проекта «IT-деревни» утверждают, что продажа территории в свободном доступе свидетельствует об отсутствии особой необходимости её использования в качестве детского лагеря.
При этом согласно ст. 98 Земельного кодекса РФ, на землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению. В настоящее время территория бывшего лагеря относится к зоне курортной и санаторной деятельности, а участки продаются под коттеджный посёлок, что вызывает сомнения в законности перепрофилирования.
Дополнительно в декабре 2022 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона „Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации“», который запрещает перепрофилирование детских санаториев и лагерей. Изменение назначения или ликвидация объектов социальной инфраструктуры для детей в государственной или муниципальной собственности возможны только в установленных правительством случаях. Хотя в данном случае речь идёт о бывшей территории частного лагеря, государственный тренд направлен на сохранение детских лагерей.
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