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В Пригородном лесу ведется самовольное строительство?
Сегодня, 08:21
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Администрация Тамбовского округа ответила на запрос депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова, касающийся законности проведения строительных работ в Тамбовском Пригородном лесу, в районе детского парка развлечений «Сказочный лес». Руководство муниципалитета следующим образом прокомментировало данную ситуацию.
В ответе администрации указывается, что согласно информации из Единого государственного реестра недвижимости от 23 июня 2023 года, земельный участок площадью 100 тысяч квадратных метров принадлежит Российской Федерации и относится к категории земель лесного фонда. Упомянутый участок был сдан в аренду на срок 49 лет ООО «Мир приключений».
Далее администрация района ссылается на Правила землепользования застройки муниципального образования «Новолядинский поссовет» Тамбовского района. Согласно этим правилам, участок предназначен для рекреационной деятельности. В районе, где расположен участок с категорией «Р1» (зона рекреационного назначения), возможно строительство объектов капитального строительства, предназначенных для предоставления коммунальных услуг физическим и юридическим лицам, а также объектов, включенных в категории «общественное питание», «развлечение», «охрана природных территорий», «передвижное жилье», «отдых (рекреация)» и «общее пользование водными объектами».
Тем не менее, администрация округа подчеркивает, что ей не была выдана разрешительная документация на строительство объекта в районе детского парка развлечений «Сказочный лес».
Александров считает, что Пригородный лес нужно сохранять, а не застраивать.
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