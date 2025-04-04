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Тамбовский «Спартак» разгромил «Квант» в первой выездной игре сезона — 5:0
Футбольный клуб «Спартак» из Тамбова уверенно провёл первую выездную встречу нового сезона, разгромив обнинский «Квант» со счётом 5:0. После неудачного старта в чемпионате команда остро нуждалась в очках — и на поле в Обнинске сумела доказать, что настроена решительно.
С первых минут матча «Спартак» активно действовал на половине соперника, и на 22-й минуте Артём Коржунов открыл счёт, буквально вкатив мяч в ворота хозяев. Уже спустя несколько минут «Квант» допустил грубую ошибку в обороне, оформив автогол — табло зафиксировало 0:2 в пользу гостей.
После перерыва Коржунов оформил дубль, забив третий мяч. На этом красно-белые не остановились: на 70-й минуте отличился Андрей Часовских, а ближе к финальному свистку окончательную точку в матче поставил Евгеньев — 5:0.
Следующую игру «Спартак» проведёт на домашнем манеже спортивно-тренировочного центра «Тамбов». 12 апреля в 17:00 команда примет футбольный клуб «Орёл».
Фото: телеграм-канал тамбовского "Спартака"
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Футбольный клуб «Спартак» из Тамбова уверенно провёл первую выездную встречу нового сезона, разгромив обнинский «Квант» со счётом 5:0. После неудачного старта в чемпионате команда остро нуждалась в очках — и на поле в Обнинске сумела доказать, что настроена решительно.
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