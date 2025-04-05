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Жители посёлка совхоза «Россия» добились решения по ремонту дорог
Сегодня, 09:48
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Вопрос о плачевном состоянии уличных дорог в посёлке совхоза «Россия» Сампурского муниципального округа стал предметом обсуждения на недавней встрече активных жителей с врио главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Местные жители уже несколько лет безуспешно обращались к властям с просьбой отремонтировать улицы Мира и Молодёжную, но только теперь удалось сдвинуть проблему с мёртвой точки.
Ситуация осложняется финансовыми возможностями муниципалитета. Как сообщил глава округа Анатолий Самородов, полная асфальтировка уличных грунтовок протяжённостью 3,7 километра потребовала бы порядка 148 миллионов рублей — это почти четверть годового бюджета Сампурского округа.
В качестве промежуточного решения власти приняли решение выложить дорожное покрытие из щебня, начав с улицы Молодёжной. Проект будет реализован по схеме софинансирования: 5% стоимости работ — около 300 тысяч рублей — внесут сами жители, а оставшиеся 95% поступят из областного и муниципального бюджетов. Общая сумма проекта оценивается в 6 миллионов рублей.
Если после завершения работ на Молодёжной останутся средства, в текущем сезоне планируется ощебенить и улицу Мира. Администрация округа отметила, что подобный подход позволит оперативно улучшить качество жизни сельчан, не выходя за рамки реального бюджета.
Фото: gazetasampur.ru
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