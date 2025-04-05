«Встреча поколений»: в Мичуринске ветераны Афганистана продолжают патриотическое воспитание молодежи 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает реализацию своей знаковой просветительской инициативы — цикл мероприятий под названием «Встреча поколений». Это не просто беседы: это живое общение с

В Тамбовской области с 1 апреля социальные пенсии выросли на 14,75% 0 С начала апреля в Тамбовской области вступила в силу индексация социальных пенсий и выплат ряду льготных категорий граждан. Повышение составило 14,75% и связано с ростом прожиточного минимума пенсионеров по итогам 2023 года. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России (ОСФР).

В Тамбове завершают строительство универсального спорткомплекса на базе бывшего гаража СТЦ 0 Близится к завершению масштабная реконструкция бывшего гаражного помещения Спортивно-тренировочного центра «Тамбов». В здании, которое долгие годы не использовалось по назначению, создаётся современный универсальный спорткомплекс. Как сообщил врио заместителя главы региона Евгений Зименко,

Жители посёлка совхоза «Россия» добились решения по ремонту дорог 0 Вопрос о плачевном состоянии уличных дорог в посёлке совхоза «Россия» Сампурского муниципального округа стал предметом обсуждения на недавней встрече активных жителей с врио главы Тамбовской области Евгением Первышовым. Местные жители уже несколько лет безуспешно обращались к властям с просьбой

Тамбовский «Спартак» разгромил «Квант» в первой выездной игре сезона — 5:0 0 Футбольный клуб «Спартак» из Тамбова уверенно провёл первую выездную встречу нового сезона, разгромив обнинский «Квант» со счётом 5:0. После неудачного старта в чемпионате команда остро нуждалась в очках — и на поле в Обнинске сумела доказать, что настроена решительно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в связи с нерасселением аварийных домов в Котовске 0 Следственное управление СК России по Тамбовской области официально возбудило уголовное дело по признакам халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в связи с длительным бездействием чиновников, допустивших проживание людей в аварийных домах.

В Тамбовской области раскрыты случаи фиктивной регистрации иностранных граждан 0 3 апреля сотрудники полиции в двух районах Тамбовской области выявили факты фиктивной регистрации иностранных граждан, оформивших прописку по ложным адресам.

Роспотребнадзор изъял из оборота более 1400 бутылок воды без маркировки в Тамбовской области 0 В Тамбовской области выявлены грубые нарушения требований к обороту упакованной питьевой воды. Региональное управление Роспотребнадзора в ходе плановой проверки изъяло из оборота 1485 бутылок воды, на которых отсутствовали обязательные средства идентификации.

Кадровые перестановки в прокуратуре Тамбовской области: новые назначения в районах 0 В прокуратуре Тамбовской области произошли масштабные кадровые изменения: в ряде районных и межрайонных подразделений назначены новые руководители. Приказы о назначениях подписаны Генеральным прокурором Российской Федерации. Обновление состава затронуло ключевые территории региона, и все назначения

Четвёртый год в аварийных домах: жители Котовска просят помощи у прокуратуры 0 Около 250 жителей шести многоквартирных домов по улице Строительной в Котовске продолжают жить в критически опасных условиях — несмотря на то, что здания были официально признаны аварийными и непригодными для проживания ещё в 2021 году. В основном это пожилые люди, которые ежедневно сталкиваются с

Россельхозбанк представил инструменты образовательной поддержки на ярмарке вакансий Мичуринского ГАУ 0 В Мичуринском ГАУ прошла ярмарка вакансий – ежегодное мероприятие, где студенты получают уникальную возможность лично встретиться с представителями ведущих компаний отрасли, узнать об актуальных вакансиях, завести полезные знакомства и оставить свое резюме.

Тамбовская кондитерская фабрика «Такф» завершила 2024 год с убытками на фоне роста себестоимости и снижения выручки 0 ОАО «Кондитерская фирма "Такф"», базирующееся в Тамбове и входящее в структуру холдинга «Объединенные кондитеры» группы «Гута», по итогам 2024 года зафиксировало чистый убыток в размере 13 миллионов рублей. Это следует из данных бухгалтерской отчетности, представленной компанией. Финансовые

В Тамбовской области специалисты Росприроднадзора проведут оценку ущерба окружающей среде после разлива удобрений 0 Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора инициировало проверку по факту загрязнения почвы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 25 марта на 561-м километре федеральной трассы «Р-22 Каспий» в Тамбовской области.

В органах прокуратуры Тамбовской области — кадровые перестановки 0 В Тамбовской области произведена плановая ротация в руководящем составе органов прокуратуры. Согласно приказу Генерального прокурора Российской Федерации, прокурором Умётского района назначен старший советник юстиции Альберт Анатольевич Новиков, а прокурором Рассказовского межрайона — советник

Ветераны боевых действий продолжают оказывать поддержку участникам СВО 0 Ветераны местного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают оказывать помощь военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции. Уже четвёртый год подряд они собирают и доставляют бойцам приборы, оборудование,

Завершение отопительного сезона в Тамбове откладывается из-за нестабильной погоды 0 В Тамбове возможное завершение отопительного сезона будет отложено. Согласно нормативам, отключение отопления производится, если среднесуточная температура воздуха стабильно превышает +8 °C в течение пяти суток. Однако в этом году погодные условия остаются нестабильными.

В Кирсанове возбуждено уголовное дело по факту использования подложных документов при заключении муниципального контракта 0 Кирсановская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства при заключении муниципального контракта в рамках нацпроекта «Демография». В июле 2024 года был заключён контракт на строительство модульного здания для создания семейного многофункционального центра в городе Кирсанове.

«Газпром межрегионгаз Тамбов» вновь требует деньги с МУП «Тамбовтеплосервис» 0 ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» подало очередной иск в Арбитражный суд Тамбовской области. На этот раз газовики требуют от муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» 140,9 миллиона рублей. Причины обращения в суд пока не раскрываются — заявление находится на стадии принятия к производству.

Суд обязал Минздрав Тамбовской области компенсировать пенсионеру более 200 тысяч рублей за лекарства 0 В Тамбовской области завершилось судебное разбирательство, инициированное прокуратурой Октябрьского района, по делу о компенсации расходов на лекарства для 50-летнего инвалида. Мужчине, который ранее регулярно получал жизненно необходимые препараты по льготе, в декабре 2024 года пришлось

В Дмитриевке растёт свалка, несмотря на судебные решения: ущерб природе может быть недооценён 0 Жители посёлка Дмитриевка в Никифоровском округе Тамбовской области вновь обратились к СМИ из-за несанкционированной свалки, о которой известно уже более двух лет. Несмотря на решение суда о компенсации ущерба, мусор продолжает скапливаться, а масштабы загрязнения растут. В распоряжении редакции