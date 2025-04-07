Жители микрорайона Майский просят власти Тамбовской области решить проблему бездорожья Комментариев: 0



По словам местных жителей, выдача участков многодетным семьям в Майском началась ещё в 2011 году. За два года землю под индивидуальное жилищное строительство получили более двух тысяч семей. Однако спустя 13 лет многие улицы микрорайона по-прежнему остаются без асфальта, тротуаров и уличного освещения. С наступлением межсезонья улицы буквально превращаются в непроходимые болотистые направления. Фонари установлены лишь на трёх улицах из 51, проезд для машин скорой помощи и других экстренных служб сильно затруднён, а детям приходится добираться до школы и детсада по грязи.



Как отмечают жители, работы по благоустройству начались в 2018 году — только после того, как о ситуации рассказали Президенту Владимиру Путину во время Прямой линии. Это дало толчок, и проект поэтапного строительства дорог всё-таки сдвинулся с мёртвой точки. Однако темпы были крайне медленными, и многие улицы так и не дождались своей очереди. Особые надежды возлагались на восьмой этап строительства дорог, который должен был стартовать в этом году. Но в итоге и он оказался отложен на неопределённый срок — без объяснений и разъяснений.



После резонансного обращения жителей в соцсетях им начали поступать противоречивые ответы от разных ведомств. Как выяснилось, реализация программы «Стимул», по которой велось строительство, приостановлена, а функции заказчика переданы от областного министерства архитектуры к городскому комитету дорожного хозяйства. Попытка включить строительство дорог в федеральный проект «Инфраструктура для жизни» не увенчалась успехом — он не предусматривает поддержку индивидуальной застройки.



Ситуацию осложняют и проблемы с подрядчиками. В декабре 2023 года власти региона заявили о намерении расторгнуть контракт с компанией «Автодор-Тамбов» из-за срыва сроков выполнения работ. А в ноябре 2024-го прокуратура Октябрьского района зафиксировала нарушения на уже построенных участках — толщина слоя асфальта не соответствовала установленным требованиям. По итогам проверки должностное лицо подрядной организации было привлечено к административной ответственности.



Жители микрорайона надеются, что новое руководство области найдёт возможность довести проект до завершения. В видеообращении они просят Евгения Первышова провести встречу с инициативной группой, озвучить конкретный план действий и рассмотреть возможность выделения финансирования на продолжение строительства дорог. По их словам, они устали жить в условиях бездорожья, неизвестности и бесконечных обещаний.



Фото: соцсети В микрорайоне Майский в городе Тамбове уже более десяти лет не могут решить проблему отсутствия нормальных дорог. Жители обратились к врио губернатора Тамбовской области Евгению Первышову с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь довести до конца начатую ещё несколько лет назад программу строительства улично-дорожной сети. Комментарии с жалобами появились в соцсетях под эфиром оперативного совещания областного правительства.По словам местных жителей, выдача участков многодетным семьям в Майском началась ещё в 2011 году. За два года землю под индивидуальное жилищное строительство получили более двух тысяч семей. Однако спустя 13 лет многие улицы микрорайона по-прежнему остаются без асфальта, тротуаров и уличного освещения. С наступлением межсезонья улицы буквально превращаются в непроходимые болотистые направления. Фонари установлены лишь на трёх улицах из 51, проезд для машин скорой помощи и других экстренных служб сильно затруднён, а детям приходится добираться до школы и детсада по грязи.Как отмечают жители, работы по благоустройству начались в 2018 году — только после того, как о ситуации рассказали Президенту Владимиру Путину во время Прямой линии. Это дало толчок, и проект поэтапного строительства дорог всё-таки сдвинулся с мёртвой точки. Однако темпы были крайне медленными, и многие улицы так и не дождались своей очереди. Особые надежды возлагались на восьмой этап строительства дорог, который должен был стартовать в этом году. Но в итоге и он оказался отложен на неопределённый срок — без объяснений и разъяснений.После резонансного обращения жителей в соцсетях им начали поступать противоречивые ответы от разных ведомств. Как выяснилось, реализация программы «Стимул», по которой велось строительство, приостановлена, а функции заказчика переданы от областного министерства архитектуры к городскому комитету дорожного хозяйства. Попытка включить строительство дорог в федеральный проект «Инфраструктура для жизни» не увенчалась успехом — он не предусматривает поддержку индивидуальной застройки.Ситуацию осложняют и проблемы с подрядчиками. В декабре 2023 года власти региона заявили о намерении расторгнуть контракт с компанией «Автодор-Тамбов» из-за срыва сроков выполнения работ. А в ноябре 2024-го прокуратура Октябрьского района зафиксировала нарушения на уже построенных участках — толщина слоя асфальта не соответствовала установленным требованиям. По итогам проверки должностное лицо подрядной организации было привлечено к административной ответственности.Жители микрорайона надеются, что новое руководство области найдёт возможность довести проект до завершения. В видеообращении они просят Евгения Первышова провести встречу с инициативной группой, озвучить конкретный план действий и рассмотреть возможность выделения финансирования на продолжение строительства дорог. По их словам, они устали жить в условиях бездорожья, неизвестности и бесконечных обещаний.Фото: соцсети



