В Рассказове появится образовательный кластер по легкой промышленности — техникум получит 120 миллионов рублей Комментариев: 0



Для реализации проекта учреждение получит внушительный финансовый пакет: 100 миллионов рублей из федерального бюджета, 15 миллионов — из регионального, ещё 5 миллионов предоставят партнёрские предприятия.



На эти средства техникум оснастят современным оборудованием, а также проведут капитальный ремонт лабораторий и учебных мастерских. Здесь обучающиеся смогут осваивать десять актуальных специальностей, включая цифровое моделирование, автоматизированное конструирование швейных изделий и управление в легкой промышленности. Планируется, что до 80% учебного времени будет отведено практической подготовке.



Как отметила министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова, кластер станет важным шагом для развития кадрового потенциала в легкой промышленности. Работодатели смогут напрямую влиять на учебные программы, формируя запросы на конкретные навыки и компетенции.



Ключевыми индустриальными партнёрами проекта выступят такие предприятия, как научно-производственная компания «Фарадей», ООО «Зелинский групп» и Котовский завод нетканых материалов.



Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подчеркнул, что модернизация профессионального образования необходима для устойчивого развития региона: «Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники находили достойную работу на родных предприятиях и не уезжали в поисках возможностей в другие регионы». С 2026 года в Тамбовской области начнёт работу новый образовательный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его создание запланировано на базе Индустриально-промышленного техникума в городе Рассказово, который стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве региона.Для реализации проекта учреждение получит внушительный финансовый пакет: 100 миллионов рублей из федерального бюджета, 15 миллионов — из регионального, ещё 5 миллионов предоставят партнёрские предприятия.На эти средства техникум оснастят современным оборудованием, а также проведут капитальный ремонт лабораторий и учебных мастерских. Здесь обучающиеся смогут осваивать десять актуальных специальностей, включая цифровое моделирование, автоматизированное конструирование швейных изделий и управление в легкой промышленности. Планируется, что до 80% учебного времени будет отведено практической подготовке.Как отметила министр образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова, кластер станет важным шагом для развития кадрового потенциала в легкой промышленности. Работодатели смогут напрямую влиять на учебные программы, формируя запросы на конкретные навыки и компетенции.Ключевыми индустриальными партнёрами проекта выступят такие предприятия, как научно-производственная компания «Фарадей», ООО «Зелинский групп» и Котовский завод нетканых материалов.Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подчеркнул, что модернизация профессионального образования необходима для устойчивого развития региона: «Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники находили достойную работу на родных предприятиях и не уезжали в поисках возможностей в другие регионы».



