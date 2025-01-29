Депутаты инициировали проверку «Тамбовавтодора» на фоне скандалов в дорожной сфере 0 Депутаты Тамбовской областной Думы поручили Контрольно-счётной палате (КСП) провести внеплановую проверку деятельности ТОГКУ «Тамбовавтодор». Решение было принято в ходе заседания регионального парламента. В центре внимания окажется использование бюджетных средств, выделенных учреждению на

Тамбовчане требуют защиты от бродячих собак: проблема остаётся нерешённой 0 По информации Центра управления регионом (ЦУР), в 2024 году в Тамбовской области поступило 479 обращений о случаях агрессивного поведения бродячих собак. По официальной статистике, число пострадавших от укусов собак составило 1500 человек, причём почти половина случаев связаны именно с бездомными

В Тамбовской области капитально отремонтируют шесть колледжей и техникумов 0 В Тамбовской области проведут капитальный ремонт шести зданий профессиональных образовательных организаций. Работы станут частью национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой программы с 2025 по 2030 год в стране

Суд над гендиректором «КомЭк» Игорем Блюмом снова перенесён 0 В Тамбовском районном суде продолжается затянувшееся рассмотрение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «КомЭк» Игоря Блюма, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 22 миллионов рублей и незаконной предпринимательской деятельности с доходом свыше 57 миллионов рублей. Однако

ФСБ предотвратила попытку контрабанды археологических ценностей из Тамбовской области 0 Сотрудники ФСБ России по Тамбовской области пресекли незаконную отправку археологических ценностей за границу. По предварительным оценкам, стоимость изъятых предметов составляет около 1 миллиона рублей.

В Котовске возбуждено уголовное дело по подозрению в насилии над ребёнком 0 В Котовске Тамбовской области мужчину подозревают в преступлении против его 8-летней дочери. Об этом сообщает РИА «ТОП68», ссылаясь на данные полиции и местных жителей.

Полиция проверяет Министерство здравоохранения Тамбовской области 0 В среду, 29 января, сотрудники полиции провели оперативные мероприятия в Министерстве здравоохранения Тамбовской области. Визит правоохранителей без предварительного уведомления вызвал беспокойство среди чиновников.

Жители дома на Бастионной страдают от затянувшегося капитального ремонта и проблем с канализацией 0 В многоквартирном доме по улице Бастионная, 55 в Тамбове капитальный ремонт затянулся, а система водоотведения полностью изношена. Из-за этого жильцы вынуждены жить в антисанитарных условиях, сталкиваясь с рисками для здоровья.

Дачники Тамбова обеспокоены нарушениями при очистке рек и складировании ила 0 Жители садоводческих товариществ Тамбова выражают тревогу по поводу нарушений, допущенных при очистке рек и складировании иловых отложений. По их словам, тяжёлая техника, используемая для сбора ила, повредила дорогу в районе СНТ «Заречное», которая была отсыпана дачниками за собственные средства.

В Моршанске вновь выставили на продажу комплекс бывшего СИЗО-2 0 Инвесторы получили ещё один шанс приобрести недвижимость в Моршанске: Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях объявило аукцион по продаже земельного участка с расположенными на нём зданиями бывшего следственного изолятора СИЗО-2.

В Тамбове построят новую котельную за 337 млн рублей 0 В 2024 году в посёлке Строитель, недавно присоединённом к Тамбову, начнётся строительство новой котельной стоимостью 337 млн рублей. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Косенков в своём Telegram-канале.

В Тамбове снова кладут асфальт в лужи: жители возмущены качеством ремонта 0 На улице Осипенко в Тамбове, несмотря на сырую погоду и грязь, ведётся ямочный ремонт. Однако горожане недовольны качеством работ — дорожное покрытие укладывают прямо в лужи. О проблеме сообщил депутат городской Думы Артём Александров в своём телеграм-канале.

С 1 февраля временно отменят остановку пригородных поездов на четвёртом километре 0 С 1 февраля по 14 апреля 2025 года остановка пригородных пассажирских поездов на остановочном пункте "4-й километр" будет временно отменена. Этот пункт расположен рядом с дачными участками и садоводческими товариществами в районе деревни Перикса. Однако в зимний период он практически не

Инфляция в Тамбовской области в декабре превысила среднероссийский уровень 0 В декабре 2024 года годовая инфляция в Тамбовской области составила 10,8%, что выше среднего уровня по России, который, по данным Росстата, зафиксирован на уровне 9,5%. Основными факторами роста инфляции в регионе стали ослабление рубля, возросшие производственные издержки, сокращение предложения

ФНС подала иск о банкротстве Волковского завода этилацетата и бутилацетата 0 Арбитражный суд Тамбовской области принял иск Федеральной налоговой службы России о признании банкротом ООО «Волковский завод этилацетата и бутилацетата». Причиной подачи заявления стал долг компании перед налоговой службой в размере 41,7 млн рублей. Заседание по проверке обоснованности иска

Министр экологии Тамбовской области Алла Албегова уходит в отставку 0 Министр экологии и природных ресурсов Тамбовской области Алла Албегова покидает свой пост по собственному желанию. Как сообщается, её заявление об увольнении уже подписал временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов. Последним рабочим днём Албеговой станет 30 января 2025 года.

Угроза атаки беспилотников в Тамбовской области отменена 0 На территории Тамбовской области была отменена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС России.

Делегация из Тамбовской области участвует в наблюдении за выборами Президента Беларуси 0 Представители Тамбовской области принимают участие в международной миссии по наблюдению за выборами Президента Республики Беларусь. В состав делегации вошли председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров и заместитель директора департамента внутренней политики правительства

В Тамбовской области вновь отмечен миграционный отток населения 0 Согласно данным за январь–октябрь 2024 года, в Тамбовской области сохраняется миграционная убыль населения, составившая 1073 человека. Это на 70 человек больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда показатель был равен 1003 человекам.

В Тамбове ожидается потепление до весенних температур 0 Последние дни января в Тамбове обещают быть необычно тёплыми для этого времени года. По данным синоптиков Центра погоды "Фобос", температура воздуха в областном центре может подняться до +8 градусов.