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В Тамбовской области капитально отремонтируют шесть колледжей и техникумов
Сегодня, 12:00
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В Тамбовской области проведут капитальный ремонт шести зданий профессиональных образовательных организаций. Работы станут частью национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой программы с 2025 по 2030 год в стране планируется обновить 1,5 тысячи учебных объектов, включая общежития и спортивные сооружения.
Регион уже получил на эти цели федеральные субсидии в размере более 425 миллионов рублей. По словам министра образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой, система среднего профессионального образования играет важную роль в подготовке востребованных специалистов для предприятий региона, а модернизация учебных заведений является важным шагом в развитии профобразования.
В 2025 году капитальный ремонт проведут в учебном корпусе Колледжа техники и технологии наземного транспорта имени М. С. Солнцева в Тамбове, а также в общежитии Аграрно-технологического техникума в Притамбовье. В 2026 году работы затронут здания Колледжа торговли, общественного питания и сервиса, учебный корпус и мастерские Приборостроительного колледжа, а также общежитие Колледжа имени М. С. Солнцева.
В Тамбовской области работает 25 колледжей и техникумов, в которых обучаются более 18 тысяч студентов. Капитальный ремонт поможет улучшить условия обучения и проживания студентов, повысить качество образовательного процесса и создать комфортную среду для подготовки специалистов.
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