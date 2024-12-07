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Директор департамента Минпросвещения России посетил Тамбов с рабочим визитом
Тамбов с рабочим визитом посетил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения России Виктор Неумывакин. В сопровождении министра образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой он ознакомился с деятельностью Приборостроительного колледжа, являющегося ключевым образовательным учреждением регионального кластера «Индустрия 68».
Колледж играет важную роль в подготовке специалистов для ведущих предприятий региона. Его образовательная модель ориентирована на современные запросы отраслевых рынков труда, что делает выпускников востребованными профессионалами. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» учреждение активно взаимодействует с производственными предприятиями, реализуя совместные образовательные программы, формируя приемные планы и перечень востребованных специальностей, а также организуя практическую подготовку студентов.
Во время визита обсуждались текущие достижения колледжа, а также перспективы его дальнейшего развития. Особое внимание уделялось задачам по укреплению взаимодействия с работодателями и адаптации образовательных процессов под современные вызовы в сфере профессионального образования.
Фото: соцсети Татьяны Котельниковой
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Тамбов с рабочим визитом посетил директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения России Виктор Неумывакин. В сопровождении министра образования и науки Тамбовской области Татьяны Котельниковой он
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