Генерала Ивана Попова приговорили к пяти годам колонии за хищение металлопроката на 103 млн рублей Комментариев: 0



Следствие установило, что в 2023 году Попов вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым похитили около 1,7 тысячи тонн металла, закупленного для нужд обороны. В результате суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима, назначил ему штраф в 800 тысяч рублей, лишил звания генерал-майора и запретил занимать государственные должности в течение двух лет. Его сообщник Моисеев получил четыре года лишения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей.



Стоит отметить, что генерал Попов стал известен благодаря успешному отражению одной из наиболее мощных атак ВСУ в ходе специальной военной операции. Перед оглашением приговора он обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть его в войска для продолжения службы. Министерство обороны поддержало его ходатайство, однако суд принял решение рассматривать его только после вынесения приговора.



Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дело Попова вызвало широкий общественный резонанс, став одним из самых обсуждаемых антикоррупционных процессов последних лет. Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему командующему 58-й общевойсковой армией генерал-майору Ивану Попову. Его признали виновным в хищении металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По информации объединённой пресс-службы судов Тамбовской области, ущерб государству составил 103 миллиона рублей.Следствие установило, что в 2023 году Попов вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым похитили около 1,7 тысячи тонн металла, закупленного для нужд обороны. В результате суд приговорил Ивана Попова к пяти годам колонии общего режима, назначил ему штраф в 800 тысяч рублей, лишил звания генерал-майора и запретил занимать государственные должности в течение двух лет. Его сообщник Моисеев получил четыре года лишения свободы и штраф в размере 600 тысяч рублей.Стоит отметить, что генерал Попов стал известен благодаря успешному отражению одной из наиболее мощных атак ВСУ в ходе специальной военной операции. Перед оглашением приговора он обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой вернуть его в войска для продолжения службы. Министерство обороны поддержало его ходатайство, однако суд принял решение рассматривать его только после вынесения приговора.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дело Попова вызвало широкий общественный резонанс, став одним из самых обсуждаемых антикоррупционных процессов последних лет.



