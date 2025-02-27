Генерал-майора Ивана Попова отправили в СИЗО вместо домашнего ареста Комментариев: 0



Уголовное дело против Попова рассматривается с октября 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым он похитил 114 млн рублей, полученных от продажи металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожье.



Смена меры пресечения связана с нарушением условий домашнего ареста. Следствие установило, что генерал неоднократно покидал место жительства без разрешения, в том числе совершал поездки в Москву на личном автомобиле. Одно из таких нарушений зафиксировали сотрудники полиции во время проверки документов.



Ранее Попов уже находился под стражей, но затем был переведён под домашний арест. Теперь суд решил вернуть его в изолятор. Дело остаётся под контролем правоохранительных органов, а вместе с генералом в расследовании фигурирует предприниматель Сергей Моисеев, которого также обвиняют в причастности к хищению средств.



Фото: Минобороны России Тамбовский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об ужесточении меры пресечения для бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова. Теперь он будет находиться в СИЗО-1 Тамбова в течение двух месяцев вместо домашнего ареста, сообщает ТАСС.Уголовное дело против Попова рассматривается с октября 2024 года. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, вместе с предпринимателем Сергеем Моисеевым он похитил 114 млн рублей, полученных от продажи металлоконструкций, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Запорожье.Смена меры пресечения связана с нарушением условий домашнего ареста. Следствие установило, что генерал неоднократно покидал место жительства без разрешения, в том числе совершал поездки в Москву на личном автомобиле. Одно из таких нарушений зафиксировали сотрудники полиции во время проверки документов.Ранее Попов уже находился под стражей, но затем был переведён под домашний арест. Теперь суд решил вернуть его в изолятор. Дело остаётся под контролем правоохранительных органов, а вместе с генералом в расследовании фигурирует предприниматель Сергей Моисеев, которого также обвиняют в причастности к хищению средств.Фото: Минобороны России



