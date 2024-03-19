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Суд продлил арест хулиганке, нападавшей на людей в ТЦ «Рио»
Ленинский районный суд Тамбова принял решение о продлении срока содержания под стражей несовершеннолетней жительницы города, обвиняемой в хулиганстве. Срок ареста был увеличен на 2 месяца, и теперь девушка останется в СИЗО до 23 мая 2024 года.
Ранее в Тамбове было начато уголовное преследование в отношении 17-летней девушки, которая являлась инициатором конфликтов в районе ТЦ «РИО» на улице Советской. Она обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В ходе инцидента, зафиксированного на камерах видеонаблюдения, она провоцировала своих сверстников на конфликт, проявляя агрессию и совершая физические нападения. Пострадали двое несовершеннолетних юношей и 20-летняя девушка.
Событие произошло 18 января и было широко освещено в федеральных СМИ. Глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина, также вмешалась в ход расследования.
Изначально несовершеннолетней был назначен срок содержания под стражей до 23 марта. Решение о продлении ареста было принято Ленинским районным судом по ходатайству Следственного управления СК РФ по Тамбовской области.
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