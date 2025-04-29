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Бюджет Тамбова увеличен на миллиард: деньги пойдут на дороги, благоустройство и соцподдержку
Сегодня, 08:10
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На 82-м заседании Тамбовской городской думы депутаты единогласно одобрили корректировку бюджета областного центра. Согласно новым данным, доходы городского бюджета в 2025 году вырастут до 12,3 млрд рублей, а расходы — до 12,4 млрд. Таким образом, дефицит сократился почти вдвое — со 198,7 до 100 млн рублей.
Рост доходной части на 1 миллиард рублей обусловлен в первую очередь поступлением дополнительных межбюджетных трансфертов. Эти средства будут направлены на решение приоритетных задач городского развития.
Наиболее весомая часть новых поступлений — 450 миллионов рублей — будет вложена в ремонт автомобильных дорог. Остальные средства перераспределят на софинансирование федеральных и областных программ, улучшение городской инфраструктуры и исполнение социально значимых обязательств перед населением.
Первоначально, при утверждении бюджета на 2025 год, планировался профицит в 244,2 млн рублей при доходах в 9,1 млрд и расходах в 8,9 млрд. Однако по мере уточнения параметров и получении федеральной поддержки потребовались коррективы, отражающие актуальные экономические реалии и приоритеты развития Тамбова.
Изменения бюджета стали важным шагом в укреплении финансовой устойчивости города и решении насущных проблем, таких как дорожная инфраструктура, благоустройство и поддержка социальной сферы.
Фото: Тамбовская городская дума
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