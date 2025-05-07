Тамбовская область объединена в единый округ: ЦИК пересматривает схему выборов в Госдуму Комментариев: 0



На предыдущих парламентских выборах в 2021 году из Тамбовской области в Госдуму прошли Александр Поляков («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), каждый — от своего одномандатного округа. Теперь, согласно новой схеме, область будет представлена единым округом, что существенно меняет расстановку политических сил и повлияет на стратегию будущих избирательных кампаний.



В Госдуме интересы Тамбовщины также представляют депутаты, избранные по партийным спискам: Тамара Фролова от «Единой России» (региональная группа №28), Георгий Камнев от КПРФ, курирующий также Липецкую и Пензенскую области, и Антон Ткачёв от партии «Новые люди», чей округ охватывает сразу несколько регионов, включая ДНР и Воронежскую область.



В ЦИК пояснили, что актуализация схемы округов обусловлена требованиями законодательства и изменениями численности избирателей. На 1 января 2025 года в Тамбовской области зарегистрировано 791 202 избирателя — эти данные стали основанием для пересмотра границ округов.



Новая конфигурация округов будет применяться на выборах в Госдуму 2026 года. Проект изменений уже направлен в Госдуму для согласования с профильными комитетами. Окончательное решение примут после обсуждения в нижней палате парламента. Центральная избирательная комиссия России утвердила новую схему одномандатных избирательных округов для будущих выборов в Государственную думу. Одним из заметных изменений стало объединение Тамбовской области в единый округ — ранее регион был представлен двумя.На предыдущих парламентских выборах в 2021 году из Тамбовской области в Госдуму прошли Александр Поляков («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), каждый — от своего одномандатного округа. Теперь, согласно новой схеме, область будет представлена единым округом, что существенно меняет расстановку политических сил и повлияет на стратегию будущих избирательных кампаний.В Госдуме интересы Тамбовщины также представляют депутаты, избранные по партийным спискам: Тамара Фролова от «Единой России» (региональная группа №28), Георгий Камнев от КПРФ, курирующий также Липецкую и Пензенскую области, и Антон Ткачёв от партии «Новые люди», чей округ охватывает сразу несколько регионов, включая ДНР и Воронежскую область.В ЦИК пояснили, что актуализация схемы округов обусловлена требованиями законодательства и изменениями численности избирателей. На 1 января 2025 года в Тамбовской области зарегистрировано 791 202 избирателя — эти данные стали основанием для пересмотра границ округов.Новая конфигурация округов будет применяться на выборах в Госдуму 2026 года. Проект изменений уже направлен в Госдуму для согласования с профильными комитетами. Окончательное решение примут после обсуждения в нижней палате парламента.



