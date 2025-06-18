В Тамбове обсуждают киберугрозы и импортозамещение: стартовала IV конференция по информационной безопасности Комментариев: 0



С открытием форума участников поприветствовал Алексей Бибичев, временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации области. Он отметил, что в условиях возросшей внешней киберугрозы, связанной с проведением специальной военной операции, вопросы защиты цифровой инфраструктуры приобретают особую актуальность. В своём выступлении Бибичев подчеркнул, что регион активно развивает цифровые сервисы, включая систему «112» и комплекс «Безопасный город».



Заместитель директора департамента цифрового развития Тамбовской области Александр Мокрозуб акцентировал внимание на том, что современные технологии, несмотря на очевидную пользу, могут быть уязвимы без должной защиты. Он заверил, что в регионе уровень информационной безопасности оценивается как высокий, и эта тема остаётся в фокусе внимания правительства.



Конференция проводится с 2019 года и за это время стала ключевой региональной площадкой по вопросам кибербезопасности. Программа рассчитана на два дня: первый день посвящён дискуссиям и обмену опытом, а во второй день пройдут демонстрации российских ИТ-решений и киберучения — участники смогут отработать практические сценарии отражения атак на информационные системы.



По словам Ильи Панкова, директора тамбовского филиала компании «Инфолайн», отечественные разработчики ИТ-решений уверенно замещают иностранные продукты. Он подчеркнул, что Россия входит в число мировых лидеров по уровню киберзащищённости. В Тамбове начала работу IV межрегиональная конференция, посвящённая вопросам информационной безопасности и технологического импортозамещения. Мероприятие собрало более 200 участников — представителей органов власти, муниципалитетов, госструктур, частного сектора, а также учреждений образования и здравоохранения.С открытием форума участников поприветствовал Алексей Бибичев, временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации области. Он отметил, что в условиях возросшей внешней киберугрозы, связанной с проведением специальной военной операции, вопросы защиты цифровой инфраструктуры приобретают особую актуальность. В своём выступлении Бибичев подчеркнул, что регион активно развивает цифровые сервисы, включая систему «112» и комплекс «Безопасный город».Заместитель директора департамента цифрового развития Тамбовской области Александр Мокрозуб акцентировал внимание на том, что современные технологии, несмотря на очевидную пользу, могут быть уязвимы без должной защиты. Он заверил, что в регионе уровень информационной безопасности оценивается как высокий, и эта тема остаётся в фокусе внимания правительства.Конференция проводится с 2019 года и за это время стала ключевой региональной площадкой по вопросам кибербезопасности. Программа рассчитана на два дня: первый день посвящён дискуссиям и обмену опытом, а во второй день пройдут демонстрации российских ИТ-решений и киберучения — участники смогут отработать практические сценарии отражения атак на информационные системы.По словам Ильи Панкова, директора тамбовского филиала компании «Инфолайн», отечественные разработчики ИТ-решений уверенно замещают иностранные продукты. Он подчеркнул, что Россия входит в число мировых лидеров по уровню киберзащищённости.



