Прокуратура потребовала навести порядок с водоснабжением в посёлке Строитель
Прокуратура Тамбовского района провела проверку после многочисленных жалоб жителей посёлка Строитель на перебои с подачей холодной воды. Основанием для прокурорского реагирования стал депутатский запрос учредителя делового издания «Вердикт», депутата Тамбовской городской Думы VII созыва Артёма Александрова.
Как установила проверка, на улице Железнодорожной водопроводные сети фактически остаются бесхозными: локальные аварии жильцы устраняют своими силами, хотя формально подача воды закреплена за Мичуринским территориальным участком Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению.
Прокуратура пришла к выводу, что жители не получали воду в нужном объёме и надлежащего качества. В адрес руководителя территориального участка внесено представление, а администрации города направлено требование поставить водопроводные сети на учёт как бесхозяйные и передать их специализированной эксплуатирующей организации для обслуживания и ремонта.
Исполнение предписаний находится под контролем прокуратуры Тамбовского района.
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях судебного процесса по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского муниципального округа. История, начавшаяся осенью прошлого года, когда на берегу было обнаружено 8,5 тысячи мёртвых рыб, неожиданно получила продолжение — теперь
Муниципальная дирекция благоустройства Тамбова подала иск в Арбитражный суд Тамбовской области к орловскому ООО «Триумф» с требованием взыскать 10,3 млн руб. — сумму не возвращённого аванса и начисленные проценты. Заседание суда назначено на 11 ноября, сообщает деловое издание «Вердикт». Подрядчик
Теперь семьи участников специальной военной операции, погибших или пропавших без вести, смогут обращаться в суд без уплаты государственной пошлины. Соответствующий законопроект был принят сегодня, 14 октября, на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Документ вносит изменения в статью 333.36
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях громкого судебного разбирательства по делу о загрязнении притока Цны — реки Жигалки, где канализационные стоки из коллектора «РКС-Тамбов» в течение месяцев попадали в водоём в Ахлебиновской роще. Судебное заседание, состоявшееся после почти
Тамбовская область вновь подтвердила статус одного из лидеров российского агропрома — на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» регион завоевал девять золотых медалей в номинации «За производство высококачественной пищевой продукции». Высокими наградами отмечены хлеб
В Тамбове рядом с исторической усадьбой Асеева к весне 2026 года откроется современный четырёхзвёздочный отель. Здание бывшего кардиологического санатория, расположенное неподалёку от особняка, сейчас проходит капитальный ремонт. Новый владелец объекта — холдинг WEFAMILYGROUP, известный в регионе
В Москве состоялась встреча президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина и вице-президента Сергея Мытенкова с представителями Регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» (РОР АПП). Основная
В Мичуринске вынесен приговор бывшему чиновнику городской администрации, обвинённому в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также осуждённому запрещено в течение двух лет занимать руководящие и
В Мичуринске приступили к инженерным исследованиям на объекте культурного наследия регионального значения — «Первом здании Центрального научно-исследовательского института северного плодово-ягодного хозяйства имени И.В. Мичурина». Историческое здание располагается на пересечении улиц Советской и
Проблемы с подачей отопления зафиксированы в Тамбове, Котовске и Тамбовском округе. Именно в этих муниципалитетах тепло пока поступило не во все жилые дома. Об этом сообщили на оперативном совещании у губернатора Евгения Первышова, где обсуждалось начало отопительного сезона в регионе. Министр ТЭК
Жители Тамбова всё чаще замечают, что электронные табло на остановках общественного транспорта перестали показывать время прибытия автобусов. Вместо привычных цифр о движении маршрутов — короткое сообщение: «Нет связи с сервером». Как сообщает деловое издание «Вердикт», сбои в работе
В администрации Тамбовской области объявлен крупный блок кадровых решений, охватывающий ключевые направления — экономику, промышленность, экологию, ЖКХ и работу с обращениями граждан. Исполняющим обязанности министра экономической и инвестиционной политики назначен Иван Сафронов. Он уже занимал
Мичуринск. С 18 по 22 октября наукоград станет площадкой для кинофорума «Эхо 33-го кинофестиваля “Окно в Европу”» (12+). В программу вошли показы лучших отечественных фильмов, творческие встречи со звёздами кино и эстрады, а также концертные мероприятия. Об этом сообщает «Мичуринская правда». В
На Юго-Восточной железной дороге прошла масштабная работа по присвоению названий безымянным остановочным пунктам. Как сообщает пресс-центр ЮВЖД, новые имена получили 38 станций, из них семь — в Тамбовской области. В частности, остановочный пункт «408 км» в черте Мичуринска теперь называется
Тамбов. Любитель местной истории и исследователь водных объектов Алексей Ермаков добился исправления подписи на «Яндекс Картах»: вместо «канала р. Цна» в пределах города снова указана река Цна. По его словам, «канал» — распространённый городской миф, который не подтверждается ни документами, ни
В Тамбове снова сорвались торги по продаже недвижимости завода «Ревтруд», входящего в структуру «Ростеха». Предприятие пыталось реализовать имущественный комплекс бывшего НИИ «Эфир» на улице Коммунальной, но на лот стоимостью 565 млн рублей не поступило ни одной заявки. В состав имущества входили
В Тамбове стартовал IX Слёт и Спартакиада студенческих отрядов Центрального федерального округа. В этом году событие побило рекорд по числу участников — более 500 ребят из 18 регионов России. В числе организаторов — Тамбовское региональное отделение Российских студенческих отрядов, основанное в
В Мичуринском государственном аграрном университете стартовал региональный фестиваль науки, который проходит в рамках всероссийского проекта «Наука 0+». Мероприятие организовано при поддержке Министерства образования и науки Тамбовской области и приурочено к Десятилетию науки и технологий в России,
В Тамбовской области завершилась целая эпоха муниципального управления — глава Моршанского муниципального округа Павел Фетискин покинул свой пост, который занимал на протяжении 16 лет. Депутаты Совета округа накануне досрочно прекратили его полномочия. Как отмечается, отставка произошла по
В Тамбове прошёл III Форум по развитию железнодорожного туризма в Центральном Черноземье, собравший представителей пяти регионов, федеральных министерств и руководителей ОАО «РЖД». Одним из главных событий стало представление первого в России вагона СВ нового типа, который вскоре появится в составе