В Тамбовской области насчитали 7 тысяч безработных по методике МОТ



По этому показателю Тамбовская область заняла 6-е место среди 18 регионов ЦФО. При этом официально зарегистрированная безработица не изменилась относительно четвёртого квартала 2024 года и составила 0,2%. На конец декабря 2025 года регион разделил 3–9-е позиции в округе с Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой областями и Москвой.



Среднесписочная численность работников организаций в январе–декабре 2025 года оценивается в 249,5 тыс. человек, что на 2% выше уровня 2024 года. Одновременно статистика фиксирует рост неполной занятости: в четвёртом квартале 4% работников крупных и средних организаций трудились в режиме неполной недели или дня по соглашению с работодателем (годом ранее — 3,3%). Доля сотрудников, находившихся в простое по вине работодателя или по независящим причинам, составила 0,8% против 0,7% год назад.



На конец декабря 2025 года на учёте в службах занятости состояли 1130 граждан, не занятых трудовой деятельностью. Статус безработного имели 1058 человек — на 12,9% меньше, чем годом ранее. Пособие получали 996 человек (94,1% от числа зарегистрированных безработных).



