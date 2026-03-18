|
|
За взятки при распределении мест на ярмарках экс-чиновница администрации Моршанска получила 7 лет колонии
Моршанский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице администрации города по делу о коррупции при организации ярмарочной торговли. Её признали виновной в получении взяток за предоставление более выгодных мест для торговли и назначили 7 лет 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима.
Как установил суд, деньги чиновница получала в течение нескольких лет — с 2019 по 2024 год. По версии обвинения, вознаграждение ей передавали представитель коммерческой организации и посредник за то, чтобы торговые точки размещались на наиболее удобных и прибыльных местах. Общая сумма незаконно полученных средств превысила 800 тыс. рублей.
Суд квалифицировал действия фигурантки по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ как получение взятки в крупном размере за незаконные действия. Дополнительно ей запретили в течение трёх лет занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с представительскими и распорядительными полномочиями. Полученные в виде взяток деньги обращены в доход государства. Вину подсудимая не признала.
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
