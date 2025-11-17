|
|
За опоздание тамбовских автобусов с поставщика требуют 9 миллионов
Городские власти Тамбова через суд требуют взыскать более 9 миллионов рублей с компании-поставщика новых автобусов, которые с большим опозданием вышли на маршруты областного центра. Иск к владимирскому ООО «Волгабас Групп» уже поступил в Арбитражный суд области.
Напомним, контракт на поставку 12 новых автобусов большой и средней вместимости был заключен в октябре 2023 года. Их покупка финансировалась из федерального бюджета, а поставщик успел получить солидный аванс — около 87 миллионов рублей. По плану весь транспорт должен был прибыть в Тамбов еще до 15 декабря прошлого года, но на деле новые машины появились на улицах города только весной 2024-го.
Тогда в мэрии задержку объясняли производственными и логистическими проблемами, вызванными «санкционным давлением». При этом чиновники обещали применить к поставщику все положенные штрафные санкции — и теперь слово сдерживают.
Как следует из материалов иска, общая сумма претензий к «Волгабас Групп» составляет 9,07 млн рублей. Из них 8,2 млн — это неустойка за каждый день просрочки, и еще 870 тысяч — штраф. Решение по иску будет принимать арбитражный суд Тамбовской области.
фото: PiterTroll
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
В Москве открылся XIX международный форум «Транспортная неделя-2025», в работе которого участвует делегация Тамбовской области во главе с губернатором Евгением Первышовым. Мероприятие, организованное Минтрансом России, собрало более 4,5 тыс. участников — представителей федеральных и региональных
Городские власти Тамбова через суд требуют взыскать более 9 миллионов рублей с компании-поставщика новых автобусов, которые с большим опозданием вышли на маршруты областного центра. Иск к владимирскому ООО «Волгабас Групп» уже поступил в Арбитражный суд области. Напомним, контракт на поставку 12
Крупный тамбовский агробизнес, связанный с предпринимателем Александром Оразлиевым, начинает масштабную реорганизацию. Компания «Агро Виста Тамбов» поглощает две другие структуры — «Агро Эдванс» и «Тамбовагропромхолдинг». Все они, по данным реестров, «прописаны» в одном кабинете на ул. Карла Маркса
Знаковый для Тамбова объект — здание бывшей прачечной в исторической усадьбе фабриканта Асеева — стал предметом судебного разбирательства. Городская администрация подала иск в Арбитражный суд с требованием снести самовольную надстройку на здании по адресу: ул. Набережная/Гоголя, д. 22/1, где сейчас
В Арбитражном суде Тамбовской области прошло одно из самых показательных заседаний по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый. Подробный репортаж представило деловое издание «Вердикт». Прокуратура требует взыскать с Токарёвской птицефабрики более 2,86 млн руб., считая, что именно сбросы
ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» назвало ориентировочный срок восстановления движения по мосту через Ворону — от полутора до трёх месяцев. Информацию приводит деловое издание «Вердикт», обратившееся за официальным комментарием после происшествия. В ведомстве сообщили, что сооружение дважды проходило
На путепроводе по улице Лаврова в Мичуринске развернулись восстановительные работы: к объекту приступил новый подрядчик, которому предстоит устранить недоделки после предыдущей организации. Об этом сообщил глава города Максим Харников на своей странице в соцсети. По его словам, подрядчику
В Тамбове готовятся к масштабному обновлению исторического здания драматического театра. Как сообщили в региональном правительстве, на реставрацию фасада и капитальный ремонт кровли направят 112,3 млн руб. федеральных средств и ещё 2,2 млн руб. — из бюджета области. Финансирование выделено в рамках
В Кирсановском округе полностью перекрыто движение по мосту через реку Ворона на федеральной трассе А-298. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с 15:00 15 ноября на участке дороги введено временное ограничение для всех видов транспорта из-за чрезвычайной ситуации. По данным ГИБДД,
Тамбовщина заняла второе место в России по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ и других оценочных процедур. Об этом сообщила министр образования и науки региона Татьяна Котельникова. По итогам кампании регион также оказался среди лидеров по числу стобалльников: 49 выпускников
Правительство Тамбовской области опубликовало постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2026 год. Документ размещён 14 ноября. Согласно постановлению, общий прожиточный минимум по региону составит 15 719 руб. в расчёте на душу населения — на тысячу рублей больше, чем в
История вокруг строительной компании АО «Коттедж-индустрия» получила продолжение: воронежское УФАС подало апелляционную жалобу, добиваясь отмены решения суда, который ранее исключил подрядчика из реестра недобросовестных поставщиков. Информация содержится в картотеке арбитражных дел. Компания
В понедельник, 17 ноября, в областном правительстве пройдёт очередное оперативное совещание у губернатора Евгения Первышова. Как обычно, заседание будут транслировать в прямом эфире: посмотреть его можно на сайте правительства, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 10:00 (12+).
В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин провёл приём предпринимателей. Встреча прошла при участии гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗаБизнес.РФ”» Элины Сидоренко и регионального бизнес-омбудсмена Екатерины Мовчан.
Кадровые перестановки в сфере городского хозяйства Тамбова продолжают развиваться в стремительном темпе. Пресс-служба администрации города подтвердила, что Александр Шелудяков покинул должность председателя комитета ЖКХ, проработав в ней менее месяца. С 13 ноября Шелудяков назначен директором МБУ
История с проверкой магазинов «Магнит» в Тамбовской области получила новый оборот: 19-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным предписание регионального Роспотребнадзора, обязавшее АО «Тандер» обеспечить сотрудников санитарной одеждой. Поводом к спору
В Тамбове подвели первые итоги изменений в организации дорожного движения, которые были введены в августе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения утверждает, что корректировки дали эффект: по данным Госавтоинспекции, число аварий на ряде участков уменьшилось. Речь идёт о нескольких
Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему генеральному директору ООО «Комплексные коммунальные системы» Олегу Утешеву. 65-летний предприниматель признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями. Ему назначено 3 года и 11 месяцев лишения свободы
В Тамбовской области суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил вернуть в федеральную собственность три земельных участка общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Площадь территорий составляет 2,2 гектара, сообщили в региональной прокуратуре. Как установило надзорное ведомство, в 2024 году
АО «Октябрьское» завершило сделку по покупке компании «А1 Агрохим», ранее входившей в Группу компаний АГР. Сумма и детали соглашения не раскрываются. В самой компании отмечают, что приобретение позволит значительно усилить присутствие на рынке минеральных удобрений в Черноземье и на юге России.
В Тамбовской области за девять месяцев 2025 года объём внебюджетных инвестиций в объекты культурного наследия превысил 170 млн рублей, что в семь раз больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в региональном правительстве. За этот период проведены работы на 37 объектах, включая архитектурные и