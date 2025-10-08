Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Бывшего руководителя Тамбовского центра стратегических разработок обвиняют во взятке

Бывшего руководителя Тамбовского центра стратегических разработок обвиняют во взятке

Вчера, 15:15
В Тамбове перед судом предстанет бывший директор «Тамбовского центра стратегических разработок». Следователи считают, что в прошлом году она получила взятки на сумму свыше 290 тысяч рублей за помощь коммерческой организации при заключении государственных контрактов.

Как установила прокуратура, с марта по сентябрь 2024 года руководитель центра получила деньги и имущество за содействие поставщикам оборудования в образовательные учреждения. Поставки осуществлялись по линии регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», общий объём контрактов превысил 11 миллионов рублей.

По версии следствия, чиновница оказывала «общее покровительство» заинтересованным фирмам, используя своё должностное положение.

В феврале суд избрал ей домашний арест, теперь уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения по существу.

Если вина бывшего руководителя будет доказана, ей грозит до двенадцати лет лишения свободы и крупный штраф.
В «Тамбовавтодоре» заявили, что искать виновных в долгах за дороги уже некому

Вчера, 16:57
0
История с многомиллионными исками к «Тамбовавтодору» получила неожиданное продолжение. Как выяснили «Региональные известия», ни один чиновник не понесёт наказания за судебные споры, из-за которых учреждение могло потерять десятки миллионов рублей. Напомним, весной губернатор Евгений Первышов

Дмитрий Патрушев и Оксана Лут посетили стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»

Вчера, 11:11
0
В Москве открылась крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны — «Золотая осень – 2025» (0+). В числе участников — делегация Тамбовской области под руководством губернатора Евгения Первышова. Региональный стенд посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и министр

В Тамбовской области в рамках акции «Сохраним лес» высадили более 8 тысяч саженцев сосны

Вчера, 10:01
0
В Тамбовской области прошла ежегодная Всероссийская акция «Сохраним лес», направленная на восстановление природных экосистем и восполнение вырубленных и погибших насаждений. Центральный этап мероприятия состоялся на территориях Горельского и Тулиновского лесничеств, где на площади 1,5 гектара было

В Тамбовской области внедрят цифровую платформу для управления сельским хозяйством

8 октября 2025
0
На выставке «Золотая осень» глава региона Евгений Первышов заявил, что Тамбовская область будет активно внедрять эффективные цифровые технологии в агропромышленный комплекс. Губернатору представили отечественную облачную платформу «История поля», которую уже применяют некоторые агропредприятия

В Тамбовской области построят современный зерновой комплекс мощностью до полумиллиона тонн в год

8 октября 2025
0
Правительство Тамбовской области и агрофирма «Октябрьская» подписали соглашение о намерениях по строительству высокотехнологичного комплекса для приёмки, хранения и отгрузки зерна. Документ был подписан на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве губернатором Евгением

В Тамбове завершена экспертиза проекта реставрации здания бывшего аэроклуба ДОСААФ

8 октября 2025
0
В Тамбове завершена государственная историко-культурная экспертиза проекта по сохранению здания бывшего аэроклуба ДОСААФ, расположенного на улице Студенецкой, 1/168. Объект является памятником истории и культуры регионального значения — «Тамбовский работный дом». Проект реставрации подготовила

В Мичуринске вывели новый южный сорт жимолости — «Абхазия»

8 октября 2025
0
Учёные Мичуринского научно-производственного центра «Агропищепром» представили новый сорт жимолости под названием «Абхазия», отличающийся высокой урожайностью и способностью адаптироваться к южным климатическим условиям. Название сорта выбрано в знак дружбы с народом Республики Абхазия. Новый

Троллейбус в Тамбове остановили досрочно — без про́водов, без слов, без благодарности

8 октября 2025
0
В Тамбове завершилось движение троллейбусов — тихо и досрочно, без прощальных рейсов и объявлений. Последний «рогатый» заехал в депо незаметно, а уже на следующий день начался демонтаж контактной сети. Жители города называют случившееся «подлым и позорным финалом» истории, длившейся почти 70 лет,

В Тамбов прибыло Знамя Победы — символ героизма и единства народов

7 октября 2025
0
В Тамбов доставлено Знамя Победы — точная копия легендарного штурмового флага, который бойцы Красной армии водрузили над Рейхстагом в мае 1945 года. Реликвия прибыла в рамках всероссийской акции «Марш Знамени Победы», приуроченной к 80-летию Великой Победы. С 4 по 9 октября Знамя будет выставлено

В Тамбове по решению суда государству передали интернет-провайдера «Ланта»

7 октября 2025
0
Октябрьский районный суд Тамбова постановил обратить в доход государства имущество, принадлежащее владельцам компании «Ланта», которая много лет остаётся одним из ведущих интернет-провайдеров региона. Как сообщили в пресс-службе суда, решение принято по иску заместителя Генерального прокурора

Администрация Тамбова передала региону два земельных участка у больницы и в Пригородном лесу

7 октября 2025
0
Администрация Тамбова безвозмездно передала в собственность Тамбовской области два земельных участка. Об этом сообщили в городской администрации. Первый участок расположен на Интернациональном проезде, 16 — его площадь составляет 12,5 тыс. кв. м. На этой территории находится один из корпусов

Преподаватели железнодорожного колледжа в Мичуринске обвиняются во взятках на сумму свыше миллиона рублей

7 октября 2025
0
Прокуратура Тамбовской области завершила расследование уголовного дела о коррупции в железнодорожном колледже. Как сообщили в ведомстве, в суд направлено обвинительное заключение в отношении двух бывших преподавателей и помощника машиниста. Следствие считает, что с сентября 2022 по июнь 2024 года

В Мордовском округе площадь орошаемых земель превысит 17 тысяч гектаров

6 октября 2025
0
В Мордовском округе Тамбовской области продолжается развитие мелиорации. До конца года современные оросительные системы появятся ещё на полях шести сельхозпредприятий, сообщили в региональном минсельхозе. В конце сентября введена в эксплуатацию новая оросительная система на землях крестьянского

После проверки прокуратуры в Верхнеспасском снова заработала станция очистки воды

6 октября 2025
0
Рассказовская межрайонная прокуратура отреагировала на жалобу жителей села Верхнеспасское о ненадлежащем качестве питьевой воды. Проверка показала, что по муниципальному контракту стоимостью свыше 6 млн рублей здесь была построена и введена в эксплуатацию станция очистки воды. Однако уже в конце

В Тамбове пройдёт фестиваль «Виват, Театр!» с участием 22 коллективов со всей России

6 октября 2025
0
С 19 по 30 ноября на сцене Тамбовского молодёжного театра состоится ежегодный фестиваль театральных коллективов со всей страны «Виват, Театр!» (16+). В этом году зрителей ждут постановки 22 театров из разных регионов России — от Москвы и Краснодара до Орла и Белгорода. В числе участников —

Глава региона объявил замечание вице-губернатору за срыв поручения Путина по закупке «скорых»

6 октября 2025
0
На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области губернатор Евгений Первышов сделал замечание своему заместителю Галине Шеманаевой, курирующей сферу здравоохранения и образования. Причиной стало невыполнение поручения Президента РФ Владимира Путина о выделении автомобилей скорой помощи

В Тамбове устраняют дефекты дорожного покрытия во дворах и межквартальных проездах

5 октября 2025
0
В Тамбове продолжаются работы по устранению дефектов дорожного покрытия на межквартальных проездах и подъездах к жилым домам. Как сообщили в администрации города, из запланированного объема уже выполнено около половины — 8,5 тыс. кв. м. В конце недели ремонтные бригады работали в посёлке Строитель.

В Тамбовской области колледжи и техникумы проведут День открытых дверей

5 октября 2025
0
Будущих выпускников школ приглашают на Единый День открытых дверей в колледжи и техникумы Тамбовской области. Мероприятие состоится в субботу, 18 октября, при содействии федерального проекта «Профессионалитет». Администрации учреждений среднего профессионального образования и педагогические

В Тамбове началась реставрация дома купца Крашенникова на Октябрьской

5 октября 2025
0
В Тамбове приступили к реставрации одного из старейших памятников архитектуры в городе — дома купца Крашенникова, расположенного по адресу: улица Октябрьская, 25. Здание XIX века было продано по программе «Рубль за дом», а его новым собственником стало ООО «Возрождение». Компания уже представила

В Мичуринском округе рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет: возбуждено уголовное дело

5 октября 2025
0
Утром 4 октября на 14-м километре трассы «Турмасово — Мичуринск» произошло ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту № 123 «Круглое — Мичуринск». По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. В результате аварии пострадали несколько
