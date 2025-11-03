|
В Староюрьевском округе молодой фермер собрал первый урожай картофеля благодаря программе «Агростартап»
Вчера, 13:59
Комментариев: 0
Версия для печати
В Староюрьевском округе начинающий фермер Роман Коростелёв собрал первый урожай картофеля, положив начало развитию собственного хозяйства. Об этом сообщает газета «Староюрьевская звезда».
В начале года Роман стал победителем конкурсного отбора региональной программы поддержки начинающих аграриев «Агростартап». Средства гранта он направил на покупку участка сельхозназначения, сельхозтехники для обработки почвы и уборки урожая, а также на приобретение пяти сортов отечественного картофеля.
Под посадку фермер отвёл восемь гектаров земли. Урожай составил 160 тонн — в среднем 200 центнеров с гектара. Часть картофеля оставлена на семена для следующего сезона, остальное продано местным жителям и торговым точкам региона.
По словам фермера, грантовая поддержка стала важным толчком для начала собственного дела.
«Программа „Агростартап“ дала мне реальный шанс начать своё дело на земле. Теперь важно грамотно распорядиться ресурсами, наращивать объёмы и качество продукции. Планирую развиваться и дальше — у сельского хозяйства в нашем округе большой потенциал», — отметил Роман Коростелёв.
В будущем молодой аграрий планирует расширить посевные площади, внедрить современные технологии выращивания и наладить долгосрочные партнёрские отношения с оптовыми покупателями и торговыми сетями.
Фото: администрация Староюрьевского округа
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.