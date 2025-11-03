Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Никто не обнимет необъятного.
Козьма Прутков
» » » В Староюрьевском округе молодой фермер собрал первый урожай картофеля благодаря программе «Агростартап»

В Староюрьевском округе молодой фермер собрал первый урожай картофеля благодаря программе «Агростартап»

Вчера, 13:59
В Староюрьевском округе молодой фермер собрал первый урожай картофеля благодаря программе «Агростартап»В Староюрьевском округе начинающий фермер Роман Коростелёв собрал первый урожай картофеля, положив начало развитию собственного хозяйства. Об этом сообщает газета «Староюрьевская звезда».

В начале года Роман стал победителем конкурсного отбора региональной программы поддержки начинающих аграриев «Агростартап». Средства гранта он направил на покупку участка сельхозназначения, сельхозтехники для обработки почвы и уборки урожая, а также на приобретение пяти сортов отечественного картофеля.

Под посадку фермер отвёл восемь гектаров земли. Урожай составил 160 тонн — в среднем 200 центнеров с гектара. Часть картофеля оставлена на семена для следующего сезона, остальное продано местным жителям и торговым точкам региона.

По словам фермера, грантовая поддержка стала важным толчком для начала собственного дела.
«Программа „Агростартап“ дала мне реальный шанс начать своё дело на земле. Теперь важно грамотно распорядиться ресурсами, наращивать объёмы и качество продукции. Планирую развиваться и дальше — у сельского хозяйства в нашем округе большой потенциал», — отметил Роман Коростелёв.

В будущем молодой аграрий планирует расширить посевные площади, внедрить современные технологии выращивания и наладить долгосрочные партнёрские отношения с оптовыми покупателями и торговыми сетями.

Фото: администрация Староюрьевского округа
В Тамбове в День народного единства прошла встреча руководства области с представителями национальных и религиозных общин региона

Вчера, 19:59
0
В День народного единства в Тамбове состоялась встреча губернатора Евгения Первышова с представителями различных национальностей и вероисповеданий, проживающих в регионе. В мероприятии приняли участие депутат Государственной думы РФ Тамара Фролова, председатель областной Думы Евгений Матушкин и

В Тамбове прошёл IV Фестиваль единоборств, посвящённый Дню народного единства и поддержке участников СВО

Вчера, 17:59
0
В спортивно-тренировочном центре «Тамбов» 4 ноября состоялся IV Фестиваль единоборств, приуроченный ко Дню народного единства и Дню воинской славы России. Мероприятие также было посвящено поддержке участников специальной военной операции. В открытии фестиваля принял участие глава региона Евгений

В Староюрьевском округе молодой фермер собрал первый урожай картофеля благодаря программе «Агростартап»

Вчера, 13:59
0
В Староюрьевском округе начинающий фермер Роман Коростелёв собрал первый урожай картофеля, положив начало развитию собственного хозяйства. Об этом сообщает газета «Староюрьевская звезда». В начале года Роман стал победителем конкурсного отбора региональной программы поддержки начинающих аграриев

В сёлах Новосельцево и Дубровка построят новые фельдшерско-акушерские пункты

Вчера, 09:59
0
Жителей сёл Новосельцево и Дубровка Тамбовской области ожидает важное обновление в сфере здравоохранения — к осени 2026 года здесь появятся современные фельдшерско-акушерские пункты. Новые медучреждения станут частью структуры Тамбовской центральной районной больницы. Как сообщили в региональном

В Тамбове стартовал второй этап кадровой программы «Герои Тамбовщины» для участников СВО

3 ноября 2025
0
В Тамбовском государственном техническом университете состоялось открытие второго образовательного модуля региональной кадровой программы «Герои Тамбовщины», предназначенной для участников специальной военной операции. Новый этап обучения посвящён направлению «Экономика и финансы». Как сообщили

В Тамбове планируют построить новый индустриальный парк для малого и среднего бизнеса

3 ноября 2025
0
В Тамбовской области планируется создание нового индустриального парка промышленного назначения под названием «Тамбов». Он будет ориентирован на размещение предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере производства, сообщили в Корпорации развития региона. В отличие от действующего

В Челнавское водохранилище выпустили более пяти тысяч мальков сазана

3 ноября 2025
0
В Челнавском водохранилище Тамбовской области рядом с посёлком Заря состоялся выпуск молоди сазана. Как сообщили в региональном министерстве экологии и природных ресурсов, в водоём выпущено свыше 5 тыс. особей навеской около 20 граммов каждая. Мероприятие прошло при участии территориального отдела

Вандал с «Арбата» отбывает 15 суток: полиция проверяет его причастность к порче памятника Зое Космодемьянской

2 ноября 2025
0
В Тамбове полиция задержала 37-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении надписей на арт-объекты пешеходной зоны в центре города, известной как Тамбовский Арбат. Его личность удалось установить благодаря записям камер видеонаблюдения и оперативной информации. Задержанного доставили в отдел

В Тамбове обсудили стратегию развития региона до 2036 года

2 ноября 2025
0
В «Стромов-центре» Державинского университета прошла стратегическая сессия — один из ключевых этапов подготовки новой Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области до 2036 года. В мероприятии приняли участие представители власти, муниципалитетов, вузов, бизнеса и общественных

Суд оставил в силе штраф предпринимателю за поставку фальсифицированного масла в детсад и больницу

1 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области подтвердил законность штрафа в размере 20 тыс. руб., наложенного на индивидуального предпринимателя Виталия Мордасова. Россельхознадзор привлек его к ответственности за поставку фальсифицированного сливочного масла в детский сад и районную больницу. Проверка в

С бывших владельцев ДК «Авангард» в Мичуринске взыскали по 2 млн рублей

1 ноября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск администрации Мичуринска к бывшим руководителям ООО «Авангард» Олегу Утешеву и Виктору Местюкову. Суд взыскал с них в пользу муниципалитета по 2 млн руб. задолженности, а также около 90 тыс. руб. госпошлины в доход федерального бюджета. Решение

В Тамбове началось заселение первого арендного дома для студентов Державинского университета

31 октября 2025
0
В Тамбове стартовало заселение первого арендного дома для студентов Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новый 17-этажный дом, один из этажей которого подземный, рассчитан примерно на 500 человек. В здании расположено

Минимущество Тамбовской области подало в суд на Сбербанк из-за ипотеки на имущество «Первомайскхиммаша»

31 октября 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области принял к производству иск министерства имущественных отношений и госзаказа региона к ПАО «Сбербанк России». Ведомство требует признать отсутствующим обременение в виде ипотеки на объект недвижимости. Как следует из материалов дела, спор связан с банкротством АО

Плотина на Цне: ремонт сорван, подрядчики в судах, а река без безопасного гидросооружения

31 октября 2025
0
В Тамбове снова повис очередной строительный проект. Капремонт моста-плотины в районе Пригородного леса, начатый ещё в 2022 году, остановлен, контракты расторгнуты, подрядчики судятся с заказчиком, а на объекте не ведётся никаких работ. Изначально на замену щитов и укрепление плотины планировали

В Тамбове завершилось строительство парка отдыха «Ласки»

31 октября 2025
0
В Тамбове подходит к завершению благоустройство парка отдыха «Ласки» — одного из самых ожидаемых городских проектов последних лет. Работы по его созданию выполняла местная компания ООО «Азимут», которая в марте этого года выиграла торги, предложив цену почти 95 млн руб., снизив первоначальную

В Тамбове задержали мужчину, разрисовавшего объекты на Коммунальной и памятник Зое Космодемьянской

30 октября 2025
0
В Тамбове полиция задержала 37-летнего местного жителя, подозреваемого в порче арт-объектов на Тамбовском Арбате. Сообщение о надписях, появившихся на пешеходной зоне, поступило в полицию 28 октября от сотрудников городского управления благоустройства. Оперативная группа прибыла на место, опросила

В Тамбове директор дорожной компании подозревается в хищении более 200 млн рублей

30 октября 2025
0
Генеральный директор ЗАО «ДСУ-2» Роман Зудин, отправленный под стражу 27 октября, стал фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве. По данным УФСБ России по Тамбовской области, при исполнении госконтракта на капитальный ремонт одной из региональных автодорог с июля 2021 по октябрь 2022 года

В Тамбовской области запретили приватизацию сельхозземель до 2050 года

30 октября 2025
0
Депутаты областной думы приняли закон о введении моратория на приватизацию земель сельскохозяйственного назначения. Запрет будет действовать до 2050 года. Законопроект предложил губернатор Евгений Первышов. По его словам, решение «обеспечит стабильный доход бюджета и условия для экономического

Дело «Махаона»: почти 20 млн рублей взыскано с осуждённого за мошенничество застройщика

30 октября 2025
0
История с долгостроем на Советской, 192А в Тамбове получила продолжение. Люберецкий городской суд Московской области удовлетворил иск прокуратуры Тамбовской области к фактическому руководителю ООО «Махаон» Хасану Джавадову о взыскании 19,8 млн руб. в доход государства. Эти средства ранее были

Моршанские фигуристки завоевали пять призовых мест на соревнованиях в Пензенской области

29 октября 2025
0
Юные спортсменки отделения фигурного катания ДЮСШ города Моршанска блестяще выступили на соревнованиях в Кузнецке Пензенской области, привезя домой пять наград разного достоинства. Как сообщили в спортивной школе, моршанские фигуристки соревновались в нескольких возрастных и квалификационных

В Тамбовской областной Думе определяют, кому достанется мандат Сергея Мягких

29 октября 2025
0
Сегодня депутаты Тамбовской областной Думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий депутата седьмого созыва Сергея Мягких. Он был избран по партийному списку партии «Родина», и теперь его мандат перейдёт другому представителю этого политического объединения. Как пояснили в избирательной
