Оценены шансы «Тамбова» набрать очки на финише сезона РПЛ Комментариев: 0

Футбольный клуб «Тамбов» готовится к трем заключительным матчам в сезоне Российской Премьер-лиги.



Подопечные Сергея Первушина в статусе главного аутсайдера подходят к финишу кампании, что не удивляет поклонников российского футбола. Еще зимой стало известно о серьезнейших финансовых проблемах клуба, и уже сам факт того, что «Тамбов» сумел выйти на финишную дистанцию чемпионата – уже своего рода достижение всех причастных к поддержке клуба. А спортивных результатов для коллектива придется ждать уже в будущих сезонах.



Что касается трех заключительных туров нынешней кампании, в которых соперниками «Тамбова» будут «Ростов», «Ахмат» и чемпион России – «Зенит», то эксперты не ждут от команды Сергея Первушина чудес. После мониторинга котировок на ближайший тур РПЛ, можно сделать вывод, что шансы «Тамбова» победить в матче с «Ростовом» менее чем 5%, а если же говорить о вероятности того, что гости стадиона в Ростове-на-Дону не проиграют, то она чуть повыше – около 9% шансов. Более подробная сетка котировок и тоталов на данный матч доступна по этой



Не сильно будут отличаться прогнозы аналитиков беттинг-рынка и на матчи «Тамбова» против «Ахмата» и «Зенита», хотя в последнем туре против питерской команды подопечные Сергея Первушина сыграют уже на фоне отсутствия турнирной мотивации у соперника и, возможно, это позволит им добыть положительный результат. Так сказать «хлопнуть дверью» на прощание с РПЛ. Как бы там ни было, свежие котировки на эти поединки можно будет отыскать



Говоря об истории взаимоотношений «Тамбова» с тремя последними соперниками по этому непростому сезону Премьер-лиги, стоит отметить, что против «Ростова» тамбовские футболисты играли весьма неплохо – 2 победы при одном поражении в последних двух сезонах. А вот с «Ахматом» и «Зенитом» ситуация в очных противостояниях куда менее радужная – с клубом из Грозного у «Тамбова» два поражения при одной ничьей, а чемпиону из Санкт-Петербурга были проиграны все четыре предыдущих встречи, включая одну кубковую в 2016-м году, когда «Тамбов» еще не имел статуса клуба Премьер-лиги. Футбольный клуб «Тамбов» готовится к трем заключительным матчам в сезоне Российской Премьер-лиги.Подопечные Сергея Первушина в статусе главного аутсайдера подходят к финишу кампании, что не удивляет поклонников российского футбола. Еще зимой стало известно о серьезнейших финансовых проблемах клуба, и уже сам факт того, что «Тамбов» сумел выйти на финишную дистанцию чемпионата – уже своего рода достижение всех причастных к поддержке клуба. А спортивных результатов для коллектива придется ждать уже в будущих сезонах.Что касается трех заключительных туров нынешней кампании, в которых соперниками «Тамбова» будут «Ростов», «Ахмат» и чемпион России – «Зенит», то эксперты не ждут от команды Сергея Первушина чудес. После мониторинга котировок на ближайший тур РПЛ, можно сделать вывод, что шансы «Тамбова» победить в матче с «Ростовом» менее чем 5%, а если же говорить о вероятности того, что гости стадиона в Ростове-на-Дону не проиграют, то она чуть повыше – около 9% шансов. Более подробная сетка котировок и тоталов на данный матч доступна по этой ссылке Не сильно будут отличаться прогнозы аналитиков беттинг-рынка и на матчи «Тамбова» против «Ахмата» и «Зенита», хотя в последнем туре против питерской команды подопечные Сергея Первушина сыграют уже на фоне отсутствия турнирной мотивации у соперника и, возможно, это позволит им добыть положительный результат. Так сказать «хлопнуть дверью» на прощание с РПЛ. Как бы там ни было, свежие котировки на эти поединки можно будет отыскать тут Говоря об истории взаимоотношений «Тамбова» с тремя последними соперниками по этому непростому сезону Премьер-лиги, стоит отметить, что против «Ростова» тамбовские футболисты играли весьма неплохо – 2 победы при одном поражении в последних двух сезонах. А вот с «Ахматом» и «Зенитом» ситуация в очных противостояниях куда менее радужная – с клубом из Грозного у «Тамбова» два поражения при одной ничьей, а чемпиону из Санкт-Петербурга были проиграны все четыре предыдущих встречи, включая одну кубковую в 2016-м году, когда «Тамбов» еще не имел статуса клуба Премьер-лиги.



